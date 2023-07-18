Анджеліна Джолі показала найзручніше взуття для літа 2023 (фото)

У Нью-Йорку Анджеліна працює над запуском свого модного бренду.

48-річну американську актрису Анджеліну Джолі знову помітили в Нью-Йорку, пише Daily Mail. Актрису помітили, коли вона виходила з готелю в супроводі 19-річного сина Пакса.

На публіці зірка з'явилася в максимально комфортному вбранні. Велика любителька тренчів, вона накинула чорний плащ, а високі підбори замінила на дуже зручні чорні балетки, які зараз все більш популярні. Образ завершували великі і злегка тоновані окуляри в чорній оправі.

Актриса нанесла на обличчя ледь помітний макіяж, підкресливши вилиці та нафарбувавши губи.

Актриса залишає будівлю готелю Фото: Getty

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Пакс був у сорочці з довгими рукавами лососевого кольору, чорних штанах і біло-рожевих кросівках. На шию хлопець одягнув довгий срібний ланцюжок із підвіскою.

Перебування Джолі в Нью-Йорку пов'язане з її роботою над своїм новим брендом Atelier Jolie на Мангеттені. Вона планує відкрити бізнес у будівлі, що колись належала Енді Ворголу, яка також є останнім місцем, де жив і працював Жан-Мішель Баскія.

Енджі описала ательє як "глобальну сім'ю" маловідомих кравців, які працюють з переробленими речами.

"Ми сподіваємося створити спільноту творчості та натхнення, незалежно від соціально-економічного становища. Це буде місце, де творчі люди зможуть співпрацювати з досвідченою і різноманітною сім'єю досвідчених кравців, а також місце, де можна повеселитися", — заявила Джолі.

Нерухомість було виставлено на продаж за ціною 60 000 доларів на місяць із мінімальним терміном оренди 10 років. Перш, ніж укласти угоду, Джолі кілька разів приїжджала сюди.

Раніше Фокус писав, що між Анджеліною та її колишнім чоловіком Бредом Піттом триває тяганина через виноробню Шато Міраваль. Актриса нещодавно публічно принизила екс-чоловіка.