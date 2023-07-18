60-річна колишня дружина Сильвестра Сталлоне в мінісукні показала п'ятирічну доньку (фото)

Актриса була одружена зі Сталлоне з 1985 по 1987 рік і назвала цей період найгіршим у своєму житті.

Данська акторка, фотомодель і співачка Бриджит Нільсен, якій 15 липня виповнилося 60 років, продемонструвала, що перебуває в прекрасній формі. Вона опублікувала рідкісний знімок із п'ятирічною донькою Фрідою, батьком якої є чоловік моделі, 44-річний Міттіа Дессі.

На фото Бриджит позує в літній блакитній мінісукні з білим малюнком і пишною спідницею, демонструючи довгі стрункі ноги. Її донька вдягнена в таке ж платтячко. Актриса доповнила образ гостроносими жовто-коричневими туфлями на підборах.

Найімовірніше, мати і дочка вирушили на шопінг у діснеївський магазин, оскільки в обох були сумки із зображенням казкових принцес і написом "Мужність качає".

У підписі Бриджит подякувала всім за привітання з нагоди дня народження.

Серед тих, хто привітав знаменитість, був і її 33-річний син Кілліан, якого народила від колишнього гравця НФЛ Марко Гастіно.

У свій день народження Бриджит задула єдину свічку на великому шматку шоколадного торта без борошна зі збитими вершками.

Бриджит і Маттіа одружилися 2006 року, а в червні 2018 року в них народилася Фріда внаслідок екстракорпорального запліднення. Нільсен почала заморожувати свої яйцеклітини у віці 40 років, але знадобилося понад десять років, щоб процедура спрацювала.

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Крім Фріди і Кілліана, у Бриджит є також 27-річний син Рауїль і 30-річний Дуглас від шлюбу з Раулем Меєром, а також 39-річний Джкліан, батьком якого є колишній чоловік актриси Каспер Віндінг.

Загалом Нільсен була одружена п'ять разів. У 1985 році вона стала дружиною актора Сильвестра Сталлоне.

Бриджит і Сильвестр познайомилися в одному з готелів. І якщо під час першого знайомства проявила ініціативу саме дівчина, то на весіллі наполіг Сталлоне. Їхнє кохання тривало рівно 19 місяців. Пара розлучилася 1987-го, не пояснюючи причин. Згодом стало відомо, що виною всьому були — зради Слая.

Шлюб Нільсен і Сталлоне не задався Фото: Getty

Пізніше, даючи інтерв'ю, Бриджит зізнавалася: якби вона могла змінити щось у минулому, вона б не виходила заміж за Сильвестра, а 1985 став найгіршим роком для неї.

Судячи зі сторінки в соцмережі, Бриджит активно знімається, а також стежить за стилем і завжди має карколомний вигляд.

Раніше Фокус писав, що Сильвестр Сталлоне вирушив на відпочинок з Дженніфер Флавін, яка вже понад 25 років є його дружиною і матір'ю трьох його дочок.