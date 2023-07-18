Порожня червона доріжка: на прем'єру "Оппенгеймера" в Нью-Йорку прийшов тільки Крістофер Нолан

Через страйк акторів прем'єру стрічки про "батька атомної бомби" відвідав тільки режисер і його дружина.

Прем'єра "Оппенгеймера" в Нью-Йорку продемонструвала, якими стануть червоні доріжки найближчим часом, якщо актори не припинять страйк. На прем'єру прийшов тільки режисер Крістофер Нолан і компанію йому склала його дружина Емма Томас. Про це пише Daily Mail.

Профспілка акторів SAG-AFTRA і профспілка сценаристів WGA продовжують страйк, тож на червоній доріжці не було зірок фільму "Оппенгеймер": Кілліана Мерфі, Метта Деймона, Флоренс П'ю, Емілі Блант і Роберта Дауні-молодшого. І самої червоної доріжки, як такої, теж не було.

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Замість цього єдиним гучним ім'ям, що з'явилося на прем'єрі в AMC Lincoln Square, був 52-річний режисер фільму Крістофер Нолан, який позував разом зі своєю дружиною Еммою Томас.

Крістофер Нолан із дружиною Еммою Томас Фото: Getty Images

Після того, як минулого тижня було оголошено про страйк Universal Pictures оголосила про зміни в прем'єрах фільму.

"На підтримку триваючого страйку SAG творці фільму "Оппенгеймер" не проводитимуть прем'єри в Нью-Йорку, як планували спочатку, а натомість покажуть фільм, щоб відзначити знімальну групу і майстрів, які зробили свій внесок у створення цього знаменного проєкту", — ідеться в заяві Universal Pictures.

Минулого тижня актори фільму покинули британську прем'єру фільму після того, як було оголошено про страйк, і Нолан висловив солідарність зі страйкарями на наступному прем'єрному показі "Оппенгеймера".

Крістофер сфотографувався біля постера фільму, а потім роздав фанатам на вулиці автографи.

"Оппенгеймер", у якому Кілліан Мерфі грає Дж. Роберта Оппенгеймера, "батька атомної бомби", отримав захоплені відгуки після прем'єри в Парижі минулого тижня. У США фільм вийде 21 липня.

Трейлер фільму "Оппенгеймер"

Профспілки акторів і сценаристів вимагають відрахувань після показів, підвищення заробітної плати і гарантій того, що ШІ не забере у них роботу в майбутньому.

Тож зйомки багатьох фільмів і серіалів зупиняються. Навіть ті, що знімаються за кордоном. Уже призупинили зйомки фільмів "Дедпул 3", "Бітлджус 2" і "Не кажи зла" також зіткнуться з перенесенням.

Поки незрозуміло, чи продовжаться зйомки серіалу "Дім дракона", які зараз тривають у Великій Британії.

Пощастило і серіалу "Володар перснів: Персні влади": зйомки другого сезону щойно закінчилися.

Страйк означає, що пресконференції, присвячені прем'єрам літніх і осінніх фільмів, буде скасовано, а вручення премії "Еммі" буде відкладено.

Альянс продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), група, яка веде переговори від імені студій, заявила, що запропонувала членам профспілки значні вигоди.

Вони включали найвище відсоткове збільшення мінімального рівня заробітної плати за 35 років і "новаторський" захист від використання зображень акторів за допомогою генеративного ШІ, заявила організація.

Але президент SAG-AFTRA Френ Дрешер заявила минулого тижня, що зараз відступати не можна.

"Це момент історії, момент істини — якщо ми не вистоїмо просто зараз, у всіх нас будуть проблеми", — заявила Френ Дрешер, зірка серіалу "Няня".

Сценаристи вже провели 11 тижнів, протестуючи перед штаб-квартирами таких компаній, як Disney і Netflix, після того, як їхні вимоги щодо підвищення оплати праці та гарантій використання штучного інтелекту не були виконані. І тепер, коли до них приєдналися актори, зйомки будуть повністю припинені.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, чому в Голлівуді страйкують актори і сценаристи і як на це реагують глави кіностудій. Генеральний директор Disney Боб Айгер уже заявив, що профспілки нереалістичні у своїх очікуваннях.