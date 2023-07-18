Вікторія Бекхем публічно потролила Девіда (фото)

Зірковий футболіст ледь не впав, послизнувшись після зливи в Маямі.

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем потролила в Instagram свого чоловіка Девіда після того, як він ледь не послизнувся на презентації Ліонеля Мессі, який приєднався до його команди Інтер Маямі MLS.

Презентація Мессі була відкладена через зливу в Маямі, і коли все нарешті відбулось, Бекхем ледь не послизнувся, коли вийшов на майданчик до середини футбольного поля.

Хоча йому вдалося уникнути збентеження через падіння, це не пройшло непоміченим ні ввечері, ні його дружиною в соціальних мережах.

Вона поділилася відео самого моменту з веселим підписом: "Він неприродний на подіумі".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Девід Бекхем ледь не впав на публіці Фото: Скриншот

Аргентинський футболіст дебютує в "Маямі" в п’ятницю, 21 липня 2023. Його вже привітала Вікторія Бекхем у своїх соцмережах.

"Ласкаво просимо @leomessi@antonelaroccuzzo до Маямі!! Стільки поцілунків!! Люблю тебе @davidbeckham @cruzbeckham #harperseven ⚽️", — написала дружина Девіда Бекхема.

Вікторія Бекхем показала кадри з вечірки з нагоди приєднання Лео Мессі до клубу Девіда Бекхема

Нагадаємо, Ліонель Мессі перейшов у клуб Девіда Бекхема.

Також Фокус писав про те, що Девід Бекхем провів час з донькою в піцерії у Маямі.