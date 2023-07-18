Українській біженці Софії Каркадим загрожує арешт у Великій Британії, — ЗМІ

Софія "прославилася" любовним романом із британцем, із яким завела стосунки, коли він і його партнерка надали їй притулок після початку повномасштабного вторгнення РФ.

23-річна Софія Каркадим, біженка з України, яка виїхала до Великої Британії, коли почалася повномасштабна війна з Росією, мала 17 липня постати перед судом після того, як вкусила офіцера поліції. Поліцію викликали в будинок, який Софія знімала разом зі своїм хлопцем Тоні Гарнеттом. Їхня історія стала надбанням громадськості, коли Тоні кинув заради українки свою багаторічну партнерку та їхніх дітей. Про це пише Daily Mail.

Софія Каркадим мала постати перед мировими суддями після того, як нібито вкусила поліцейського, коли він намагався її заарештувати.

Каркадим була в будинку свого колишнього коханця, охоронця Тоні Гарнетта, у Бредфорді, що в Західному Йоркширі, де вона збирала свої речі, коли до будинку викликали поліцію.

Під час сварки вона нібито вкусила чоловіка-поліцейського, і їй було пред'явлено обвинувачення за двома пунктами обвинувачення в нападі.

Але, як пишуть журналісти, вдень 17 липня Каркадим не з'явилася в магістратський суд Бредфорда, і було видано ордер на її арешт.

Софія Каркадим і Тоні Гарнетт Фото: The Sun

Тоні Гарнетт заявив, що між ним і Софією все скінчено.

"Я не хочу мати з нею нічого спільного. Наскільки мені відомо, вона прибула в середу з України. Вона прийшла забрати свої речі з мого будинку", — заявив Тоні.

Софія Каркадим потрапила в заголовки газет після того, як спокусила Тоні Гарнетта через десять днів після того, як він і його партнерка Лорна дали їй притулок у своєму будинку як біженці з України.

Гарнетт і Каркадим зізналися, що їх тягнуло одне до одного, і вони переїхали з його сімейного будинку до його батьків, перш ніж знайшли житло для оренди.

На ранніх етапах роману пара була щаслива, говорила про весілля та про те, що проведе залишок життя разом.

Але роман охолонув після кількох сварок. Гарнетт говорив, що почуття до українки охололи, оскільки вона "пила міцне пиво та закочувала істерики".

Каркадим зізналася, що її бентежив той факт, що Тоні більше не планував мати дітей. Після народження двох доньок він зробив вазектомію. А також українку бентежили його неостиглі почуття до колишньої дівчини, про яку він регулярно з любов'ю відгукувався.

У пари були бурхливі стосунки: їх обох заарештовувала поліція з різних приводів за порушення громадського порядку.

Каркадим прилетіла в Україну торік тільки для того, щоб Гарнетт поїхав за нею та привіз її назад.

Але три місяці тому пара розлучилася назавжди, і Каркадим повернулася в Україну.

Вона повернулася до Великої Британії, щоб забрати свої речі з будинку містера Гарнетта, коли, як вважають, між колишньою парою спалахнув скандал. Сам Тоні Гарнетт уже зустрічається з новою дівчиною.

"Я не знаю, де вона зараз. Я не так часто спілкуюся з нею, тому що в мене тепер є нова дівчина", — заявив він.