Не наносьте фруктово-овочеві маски на обличчя: косметологиня назвала 3 головні причини

Полунична, картопляна, маска з огірків і навіть із зелені — рецептами фруктово-овочевих масок рясніє весь інтернет. Косметологиня Анна Круглик розповідає Фокусу, чому сезонні овочі, ягоди і фрукти потрібно їсти, а не наносити на обличчя.

"Домашнє" та "натуральне" стало синонімами безпеки, тому багато людей із появою сезонних ягід, фруктів і овочів намагаються максимально використовувати їхню "користь" і пробують усілякі маски. Дійсно, сезонні ягоди й фрукти містять антиоксиданти, необхідні вітаміни та мінерали й будуть корисними для нашого організму, але лише в тому разі, якщо їх з'їсти, а не розмазати по обличчю. Чому не варто наносити на обличчя дари саду-городу й чим це загрожує вашій шкірі, розповіла косметологиня Анна Круглик.

"Я проти таких масок. Овочі та фрукти потрібно їсти, а не робити з них маски, для цього є спеціальні косметичні засоби. Овочеві маски мають поверхневий і тимчасовий вплив, а ще можуть нашкодити", — каже косметологиня.

Опіки

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По-перше, важливо розуміти, що шкіра обличчя відрізняється від слизових шлунково-кишкового тракту, тому фруктові й овочеві маски можуть пошкодити вашу шкіру, спричинивши опіки, подразнення та почервоніння.

Не забувайте, що ягоди й фрукти у великій концентрації містять фруктові кислоти, які, попри свою натуральність, можуть просто спалити ніжну та чутливу шкіру обличчя. У кремах, тоніках і лосьйонах, які містять екстракти тих чи інших фруктів, є певна доза цього компонента, врівноважена іншими інгредієнтами. А коли ви наносите на обличчя, наприклад, свіжу полуницю, ви не знаєте, яка концентрація фруктових кислот перебуває на вашій шкірі.

Якщо ви використовуєте фруктово-ягідні маски для того, щоб відбілити шкіру, найімовірніше, ви досягнете бажаного ефекту, але результат вас навряд чи порадує. Фруктові кислоти дійсно можуть освітлити шкіру, але зроблять її беззахисною перед сонячними променями. Влітку, в період активного сонця, це загрожує гіперпігментацією та почервонінням обличчя.

Алергія

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"Усілякі маски з полуниці, помідорів та інших продуктів, крім неефективності, можуть викликати алергічні реакції та ніколи не дадуть такого ефекту, як косметичні маски", — каже Анна Круглик.

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Дійсно, регулярне використання свіжих овочів і фруктів для догляду за шкірою може спровокувати алергічну реакцію. Особливо це стосується власниць сухої та чутливої шкіри. Але навіть із нормальною шкірою за умови використання певних інгредієнтів для маски можна отримати абсолютно несподіваний ефект. Наприклад, маска з помідорів може спровокувати не просто почервоніння, а справжній опік через великий вміст кислоти. Також у вас може виникнути алергічна реакція на полуницю або інші ягоди.

Неефективність

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Очевидно, що, збираючись зробити ягідну маску, ви розраховуєте, що антиоксиданти, вітаміни та мінерали, які містяться в ягодах, сприятливо позначаться й на вашій шкірі. Але на практиці складно визначити концентрацію корисних речовин у ягодах або фруктах, а ось залишки добрив, солі важких металів із радістю перекочують на вашу шкіру. Максимум, що ви можете отримати від подібного роду масок, — це мінімальне зволоження верхнього шару шкіри.

Сезонні ягоди й фрукти надзвичайно корисні, якщо їх вживати в їжу, вони насичують наш організм корисними мікроелементами, клітковина сприяє злагодженій роботі шлунково-кишкового тракту. Це, зі свого боку, відображається на здоров'ї та зовнішньому вигляді вашої шкіри. Тому краще продукти їсти, а для профілактики акне, пігментних плям, відбілювання шкіри й інших косметичних проблем використовувати спеціальні засоби.

Ідеально, якщо засіб індивідуально підбере для вас косметолог, враховуючи особливості й проблеми вашої шкіри.

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