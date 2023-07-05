Дієта для сухої шкіри: 7 найкращих продуктів для зволоження шкіри

Правильне харчування дасть вам змогу вирішити проблему зневодненої шкіри. Адже зволожена шкіра буде довше виглядати молодою, підтягнутою та сяючою.

Related video

Суха і потріскана шкіра груба на дотик та болюча. Надзвичайно суха шкіра виглядає виснаженою і тьмяною в будь-яку пору року. Якщо зовнішнього застосування зволожувального крему недостатньо, настав час спробувати дієту для сухої шкіри. Продукти та напої, які вимивають токсини й утримують вологу, є найкращим рішенням для сухої шкіри. Перед вами 7 доступних продуктів, які зволожують і живлять шкіру, роблячи її сяючою та бездоганною. Про це пише Stylecraze.

Вода

Фото: Pixabay

Коли справа доходить до догляду за сухою шкірою, першим та найважливішим фактором є вода. Вода регідратує ваші клітини, підтримує гомеостаз, запобігає старінню та підтримує активність і функціонування всіх ваших клітин. Недостатнє споживання води може призвести до втрати вологи через шкіру, що призведе до багатьох проблем зі шкірою, зокрема до сухості та лущення. Випивайте щонайменше 2 літри води (або більше, якщо ви регулярно тренуєтеся) на день, щоб допомогти вашим клітинам зберегти свій об'єм і форму.

Як лікувати суху шкіру водою?

Якщо ви забуваєте пити воду, ставте нагадування на телефоні або розклеюйте стікери в кожному куточку будинку або на робочому місці.

Ви також можете додати у воду нарізані фрукти, трави та спеції, щоб зробити її цікавішою на вигляд та на смак

Горіхи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Мигдаль, волоські горіхи, макадамія, кедрові горіхи, фісташки, кеш'ю та фундук багаті на незамінні жирні кислоти омега-3 і омега-6, білки, вітамін Е, вітаміни групи В, магній, селен, мідь, залізо, цинк, кальцій, калій та клітковину. Ці поживні речовини допомагають підтримувати пружність і цілісність клітин, покращують кровообіг й зволожують клітини, тим самим роблячи вашу шкіру м'якою, еластичною та сяючою.

Як лікувати суху шкіру горіхами?

Замочіть горіхи на ніч. З'їжте жменю горіхів вранці зі сніданком. Ви також можете додати горіхи у свій ранковий смузі, салат, печеню тощо. Однак кількість горіхів, які ви з'їдаєте протягом дня, має бути помірною, щоб уникнути надмірного споживання жирів.

Візьміть 4-6 мигдальних горіхів (замочених на ніч), зніміть з них шкірку і за допомогою блендера зробіть мигдальну пасту. Додайте дві столові ложки молока і добре перемішайте. Нанесіть цю маску на обличчя та залиште на 20 хвилин. Протріть його чистою і м'якою тканиною, змоченою в теплій воді.

Авокадо

Фото: Pixabay

Одна чашка пюре з авокадо містить 23 мг вітаміну С, 4,8 мг вітаміну Е, 16,1 мкг вітаміну А, 48,3 мкг вітаміну К, 253 мг омега-3 жирних кислот і 183 мкг фолієвої кислоти. Ці поживні речовини допомагають відновити тканини шкіри, регідратувати клітини, зробити її еластичною та зменшити зморшки.

Як лікувати суху шкіру за допомогою авокадо?

- Ви можете робити соус з авокадо, додавати його в салат або в смузі з авокадо і гуакамоле.

- Ви також можете застосовувати його зовнішньо. Приготуйте маску: потовчіть чверть авокадо, додайте до нього йогурт та мед. Тримайте маску протягом 20 хвилин, потім протріть обличчя м'якою тканиною, змоченою в теплій воді.

Банани

Фото: Pixabay

Банани багаті на вітаміни A, B, C і D, ніацин, рибофлавін, тіамін. А також у них міститься мідь, цинк, залізо, магній, кальцій, калій, фосфор, фолієва кислота і клітковина. Клітковина допомагає виводити токсини, тим самим сприяючи омолодженню шкіри. Також кажуть, що регулярне вживання бананів може надати вашій шкірі сяйва та гладкості, яких вона так потребує, хоча наукових доказів цьому немає

Як лікувати суху шкіру за допомогою банана?

Ви можете їсти банан на перекус або робити бананові коктейлі, млинці, кекси, тістечка, а також додавати в пластівці на сніданок.

Можете зробити бананову маску для обличчя, змішавши половину банана з однією чайною ложкою меду й однією столовою ложкою йогурту. Рівномірно нанесіть на обличчя. Залиште на 20 хвилин, а потім змийте теплою водою.

Оливкова олія

Фото: Freepik

Стародавні єгиптяни використовували оливкову олію як один з інгредієнтів для косметики. Жирні кислоти, присутні в оливковій олії, допомагають підтримувати цілісність зовнішнього шару шкіри та загоювати рани, мають протизапальні й антиоксидантні властивості, захищають шкіру від фотопошкоджень, запобігають утворенню рубців і зволожують шкіру. Таким чином, оливкова олія може допомогти наситити та пом'якшити шкіру вже після кількох застосувань. Найприємніше те, що вона зовсім не липка і не має сильного запаху.

Як лікувати суху шкіру оливковою олією?

Зробіть заправку для салату з оливковою олією першого віджиму та використовуйте її для приготування всіх страв.

Наносьте оливкову олію місцево. Ви можете змішати дві столові ложки оливкової олії, дві столові ложки молока і одну столову ложку меду і нанести суміш на шкіру. Залиште на 30 хвилин, потім змийте теплою водою.

Огірки

Фото: Getty

Огірки чудово підходять для лікування сухої шкіри. Один огірок містить 287 г води, вітаміни А, С і К, фолієву кислоту, кальцій, магній, калій, цинк, селен, фосфор, омега-3 жирні кислоти і харчові волокна. Високий вміст води в огірку робить його одним із найкращих продуктів для лікування сухої шкіри. Крім того, шкірка огірка є чудовим джерелом кремнезему, важливого компонента м'язів, сухожиль, зв'язок, хрящів та кісток.

Як лікувати суху шкіру огірком?

Тонко наріжте огірки, посипте сіллю та їжте. Також ви можете додати огірок у салат, бутерброд або детокс-воду чи приготувати огірковий сік.

Очистіть огірок і дрібно натріть його. Додайте по чайній ложці меду і гелю алое вера і добре перемішайте. Нанесіть цю маску і залиште на 20 хвилин. Протріть маску чистою і м'якою тканиною, змоченою в теплій воді.

Темна листова зелень

Фото: Pexels

Темна листова зелень чудово підходить для живлення та зволоження вашої шкіри. Кале, шпинат, броколі, білокачанна капуста, мангольд, листова капуста, зелень ріпи, зелень кульбаби та інші є багатими джерелами вітамінів А, В, С і К, кальцію, цинку, магнію, заліза і фолієвої кислоти. Вони також мають антиоксидантну та протизапальну дію. Таким чином, зелень може допомогти вилікувати суху і сверблячу шкіру, видаляючи токсини та заспокоюючи шкіру.

Як лікувати суху шкіру за допомогою темної листової зелені?

Ви можете приготувати зелений смузі зі шпинатом або капустою. Вживайте бланшовану темну листову зелень. Ви також можете тушкувати її, додавати в салати або бутерброди.

Зберігати свіжу листову зелень можна в пакетах із застібкою, але не більше трьох днів.

Нагадаємо, гіалуронова кислота допомагає утримувати колаген, підвищувати вологість, забезпечувати еластичність шкіри.

Раніше Фокус писав про те, як швидко й ефективно позбутися набряків на обличчі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!