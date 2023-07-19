19 липня 2023 року: Сисоя Великого — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна робити щось поспіхом і ображатися.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять ченця-пустельника Сисоя Великого. Він навчав людей смирення і проповідував, що кожен може щиро покаятися у своїх гріхах, і Господь обов'язково пробачить його. Тому вважається, що сьогодні можна і потрібно каятися у своїх гріхах і молитися Богу про прощення.

Що не можна робити 19 липня:

робити щось поспіхом;

ображатися на когось, не давати шанс на примирення;

жінкам прибирати в будинку, можна тільки чоловікам;

зневажливо ставитися до тварин і рослин.

Народні прикмети та повір'я:

місяць у тумані — до похолодання;

місяць білого кольору — опадів чекати не варто;

листя починає жовтіти — осінь буде ранньою.

День ангела святкують:

Андрій, Федір, Валентин, Антон, Анатолій, Гліб, Віктор, Олександр, Уляна, Юлія.

Народилися в цей день:

1938 рік — Вахтанг Кікабідзе (пом. 2023), радянський і грузинський актор і співак;

1971 рік — Віталій Кличко, український політик, міський голова Києва (з 2014), у минулому боксер, чемпіон світу.

1976 рік — Бенедикт Камбербетч, британський актор.

Також цього дня:

1650 рік — османський посол Осман-ага в Чигирині уклав військовий союз із Богданом Хмельницьким;

1822 рік — французький учений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію;

1900 рік — відкриття Паризького метро.