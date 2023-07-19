У Сен-Тропе відкрилося дизайнерське кафе Louis Vuitton

Цього літа всі великі модні бренди відкривають дизайнерські кав'ярні, або пляжі у своєму неповторному стилі.

Бренд Louis Vuitton продовжує традицію цього літа і відкриває модне дизайнерське кафе в курортному містечку Сен-Тропе. Про це пише Wallpaper.

Відкрито кафе в готелі White, який працює з 1921 року.

Кафе Louis Vuitton у Сен-Тропе Фото: Louis Vuitton Кафе Louis Vuitton у Сен-Тропе Фото: Louis Vuitton

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Кафе оформлене в стилі біло-блакитної країни чудес Louis Vuitton, а фірмовий візерунок Damier Ebene прикрашає майже кожну поверхню. Натхненний новою курортною колекцією будинку "By The Pool", орнамент з'являється на всьому, від посуду до зручних подушок у барі в саду. Тим часом щедре використання каменю, дерева та кераміки ще більше зміцнює літнє відчуття простору.

Пригощають у дизайнерському кафе не менш дизайнерськими стравами. Розробили меню шеф-кухар Арно Донкель, який отримав три зірки Мішлен, і кондитер Максим Фредерік.

Шеф-кухаря кафе Louis Vuitton у Сен-Тропе

Арно вважається юним обдаруванням і генієм кулінарії, оскільки став наймолодшим шеф-кухарем, який отримав зірки Мішлен.

Раніше він працював у ресторані La Vague d'Or у Сен-Трої, а також у закладі Plénitude у Парижі.

І Донкель, і Фредерік поділяють підхід до гастрономії, який фокусується на простоті й автентичності, використовуючи найякісніші сезонні інгредієнти від місцевих виробників.

Для Louis Vuttion два шеф-кухарі розробили меню, яке втілює в собі аромати і невимушену атмосферу Французької Рив'єри.

Судячи з повідомлень у таблоїдах, у кафе Louis Vuitton подаватимуть м'які булочки з апельсиновим смаком і хрусткою глазур'ю з монограмою Louis Vuitton, а також морозиво Dolce Vita з трьома смаками.

На вечерю гості кафе зможуть скуштувати суші з місцевого рису Камарг і севіче з морського ляща. А також італійську пасту з трюфелями, тартар з креветок і баранячі відбивні з марокканськими спеціями, а також артишоки, баклажани, фундук і томати, які були вирощені місцевими фермерами.

Страви в кафе Louis Vuitton у Сен-Тропе Фото: Louis Vuitton

Нагадаємо, раніше син королеви Камілли, Том Паркер-Боулз, відомий ресторанний критик, розповів, які ресторани відвідують мільйонери та мільярдери. І що вони там зазвичай замовляють. Наприклад, шампанське зі справжнім діамантом на етикетці.