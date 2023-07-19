У Білла Гейтса відповіли на чутки про заручини з новою дівчиною

Засновник Microsoft та Паула Герд зустрічаються близько пів року.

67-річний американський бізнесмен Білл Гейтс спростував чутки про свої заручини. Про це пише Page Six.

Засновник Microsoft напередодні спровокував домисли, що він зробив пропозицію своїй дівчині Паулі Герд після того, як її побачили на знімках папараці з діамантовою каблучкою на безіменному пальці.

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Однак представник мільярдера підтвердив, що прикраса належала 61-річній Герд протягом багатьох років і не є ознакою того, що пара заручена.

"Наш офіс може підтвердити, що каблучка, яку бачили на місіс Герд, належала їй протягом десятиліть", — зазначив представник Гейтса.

Білл Гейтс Фото: Getty Images

Герд, яка є вдовою колишнього генерального директора Oracle Марка Герда, та бізнес-магнат, статки якого оцінюють у 120 мільярдів доларів, зустрічаються з лютого 2023 року. Втім, пара не коментує публічно свої стосунки.

У травні 2021 року Гейтс оголосив про розлучення з дружиною Меліндою після 27 років шлюбу. Колишнє подружжя продовжило виховувати своїх дітей: 27-річну Дженніфер, 24-річну Рорі та 20-річну Фібі.

Білл Гейтс з колишньою дружиною Фото: Gates Foundation

Паула, зі свого боку, була одружена з Марком з 1990 року до його смерті в жовтні 2019 року після боротьби з раком.

Нагадаємо, дівчина Білла Гейтса спровокувала чутки про їхні плани одружитися.

Також Фокус писав про заручини іншого мільярдера Джеффа Безоса з його коханою Лорен Санчес.