Вайби "Оппенгеймера": Кілліан Мерфі знявся в похмурій фотосесії для глянцю

Ірландський актор, який зіграв роль творця атомної бомби, також дав відверте інтерв'ю.

Кілліан Мерфі, зірка культового серіалу "Гострі картузи" і нового фільму "Оппенгеймер", знявся для французького журналу M Magazine у похмурій фотосесії і дав відверте інтерв'ю, розповівши, як отримав роль у картині Крістофера Нолана.

Історія фільму "Оппенгеймер", як випливає з назви, розповідає історію американського фізика Роберта Оппенгеймера, творця атомної бомби. Головну роль виконує ірландець Кілліан Мерфі. Який, як уже зазначають кінокритики, впорався зі своїм завданням просто приголомшливо. Тож для фотосесії було обрано меланхолійну чорно-білу гаму в дусі похмурої теми фільму.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

За плечима у Мерфі безліч зіркових ролей, починаючи від драматичної ролі в зомбі-драмі "28 днів потому" (2002) режисера Денні Бойла до культового серіалу про банди Бірмінгема "Гострі козирки".

Але, незважаючи на популярність, актор примудряється зберігати в секреті своє особисте життя. Він живе в Монкстауні, Дублін зі своєю дружиною, художницею Івонн МакГіннесс, і виховує двох синів-підлітків: 18-річного Мелакі та 16-річного Арана.

Він не користується послугами стилістів і агентів, подорожує без почету асистентів і відмовляється говорити, скільки кілограм скинув для ролі Оппенгеймера.

У цьому він схожий із Крістофером Ноланом, який дав йому роль.

Дружина Нолана, продюсерка Емма Томас, зателефонувала Мерфі, щоб запропонувати роль.

Насправді у Нолана немає ні телефону, ні електронної пошти, ні комп'ютера, якщо вже на те пішло: "Він найбільш аналогова людина, яку ви тільки можете зустріти", — жартує Мерфі.

Емма сказала, що Кріс хоче поговорити, і передала слухавку чоловікові.

"Кілліане, я б хотів, щоб ти зіграв головну роль у цьому новому фільмі", — сказав він.

Мерфі, описуючи свої емоції, каже, що він був у захваті і йому навіть довелося сісти. Він зізнається, що до пропозиції Нолана, знав про Оппенгеймера тільки стандартний набір фактів.

"Я знав, що він був батьком атомної бомби, і, звісно ж, я чув про випробування Трініті (кодова назва першого випробування ядерної зброї 1945 року, — ред.), але без подальших подробиць про його життя. Це був довгий шлях: я витратив шість місяців на дослідження. І вся його історія вразила мене: я не міг повірити в жахливість парадоксів, дилем, виборів, з якими йому доводилося стикатися все своє життя. Це зачарувало мене", — зізнається актор.

Мерфі прочитав книги про Оппенгеймера і багато спілкувався з Кіпом Торном, нобелівським лауреатом, який відвідував заняття Оппенгеймера. Він каже, що намагався "знайти персонажа", не заглиблюючись у вивчення фізики, яка б мало допомогла на зйомках.

Трейлер фільму "Оппенгеймер"

"З Крістофером Ноланом у нас були довгі розмови про Оппенгеймера перед зйомками. Але, опинившись на знімальному майданчику, ми мало розмовляли", — зізнається актор, зазначаючи, що грати знаменитого фізика було неймовірно цікаво.

"Мені подобаються ролі, які перетворюють мене, відводять від самого себе. Для Оппенгеймера мені довелося змінитися фізично: змінити свій голос, те, як я говорю, як я ходжу. Ми з Ноланом пропрацювали разом 20 років, я знав, що він підштовхне мене до того, щоб перевершити самого себе, і саме цього я і хотів", — зазначає Мерфі.

Нагадаємо, прем'єра фільму "Оппенгеймер" відбудеться 21 липня. В один день зі ще однією очікуваною картиною цього літа: фільмом "Барбі" Грети Гервіг. І цей дивний збіг уже породив явище, яке в соцмережах називають "Барбенгеймер".