Мадонна різко змінила свій контент в Instagram

Артистка почала публікувати більш домашні фото, відмовившись від епатажних знімків та образів.

64-річна американська співачка Мадонна після того, як перенесла серйозні проблеми зі здоров'ям, через що довелося відкласти ювілейний тур, зараз відновлюється вдома. Вона отримує подарунки від близьких і шанувальників, і тепер замість відвертого контенту в стилі БДСМ, у неї на сторінці в Instagram з'явилися більш затишні та домашні фотографії.

Так, артистка опублікувала знімок, на якому милується величезним букетом троянд, потонувши в ньому.

"Одна троянда може бути моїм садом. Єдиний друг мій світ". ♥️🌹 Дякую", — підписала знімок знаменитість.

Фото: Instagram madonna

У сторіс Мадонна також розмістила фото, де сидить в обнімку з великою бузковою іграшкою. Як видно на знімку, співачка все ще виглядає втомленою, проте її стан помітно кращий, ніж був до потрапляння в реанімацію наприкінці червня.

Фото: Instagram madonna

Тоді менеджер Мадонни розповів, що у його клієнтки "розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні інтенсивної терапії".

Однак пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що причиною госпіталізації стало передозування наркотиками, однак офіційного підтвердження вона не отримала.

За словами близького оточення, артистка за кілька днів до того, що сталося, відчувала слабкість і запаморочення, проте не припиняла багатогодинних тренувань, готуючись до свого туру на честь 40-річчя творчої діяльності.

Раніше Фокус писав, що Мадонна довела себе до такого стану, намагаючись конкурувати з більш молодими зірками.