Принцеса Беатріс у квітковій сукні сходила на день народження друга-мільярдера (фото)

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали ексклюзивний клуб "Освальдс", де спадкоємець мільярдів Карло Агостінеллі відзначав 23-й день народження.

Принцеса Беатріс і її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці відвідали закритий лондонський клуб "Освальдс", де день народження відзначав багатий спадкоємець Карло Агостінеллі. Таблоїди підозрюють, що у 23-річного юнака роман із тенісною зіркою Еммою Радукану. Про це пише Daily Mail.

Беатріс із чоловіком приїхали в клуб на день народження Карло, з яким їх, як пишуть ЗМІ, пов'язують дружні стосунки.

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Для візиту Беатріс вибрала яскраву квіткову сукню та яскраво-рожеві туфлі на підборах. Зрештою вона змінила підбори на пару кремових туфель на плоскій підошві.

Карло Агостінеллі — син Роберто Агостінеллі, колишнього банкіра Goldman Sachs, який одного разу намагався придбати футбольний клуб "Ліверпуль", і Матильди Фав'є, глави відділу зі зв'язків із громадськістю Dior. Статки його батька оцінюють у мільярди.

Тож не дивно, що юний Карло вирішив відзначити свій день народження в закладі, куди немає доступу журналістам і папараці. Клуб "Освальдс" славиться своєю конфіденційністю. В нього навіть немає вивіски, а впізнати його можна лише за дверима синього кольору.

Але таблоїди підтвердили, що на дні народженні Карло була присутня зірка тенісу Емма Радукану. 20-річна тенісистка стала сенсацією 2021 року, коли виграла Відкритий чемпіонат США. І хоч відтоді вона рідко виходить на корт і лікується від травм, вона все одно залишається однією з найвисокооплачуваніших спортсменок. Тільки за минулий Вімблдон вона заробила майже пів мільйона доларів завдяки спонсорським угодам із Porsche, British Airways і Dior.

Таблоїди підозрюють, що в молодих людей роман. Вони зустрічалися в Мексиці та Греції. Уже встигли сходити на вечерю, і їх часто бачать разом. Також Емму бачили в його квартирі вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів у Кенсингтоні.

Емма Радукану та Карло Агостінеллі Фото: Instagram emma raducanu

Самі Карло й Емма ніяк не коментують свої стосунки.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про стосунки Емми Радукану та Карло Агостінеллі.

А також писав про все, що відомо про закритий клуб "Освальдс" у Лондоні. Ексклюзивний заклад славиться своїм разючим списком гостей: його відвідують члени королівської сім'ї, Бекхеми, і навіть Мадонна вечеряла тут, відвідуючи Лондон. Заклад належить Робіну Бірлі, який назвав заклад на честь свого дідуся Освальда Бірлі — відомого королівського портретиста.