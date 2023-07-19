Рене Зеллвегер заручилася з відомим британським телеведучим, який молодший за неї на 10 років
Оскароносна акторка, схоже, вдруге зібралася заміж.
54-річна акторка Рене Зеллвегер, зірка фільму "Щоденник Бріджит Джонс", заручена зі своїм 44-річним бойфрендом Антом Енстедом. Втім, пара офіційно ще не підтвердила чутки про заручини. Про це пише Daily Mail.
Таблоїди повідомляють, що Рене й Ант таємно заручилися, а тепер планують весілля. За кілька днів до цієї новини ведучий розмістив у соцмережах спільне фото з акторкою і своїми дорослими дітьми від першого шлюбу.
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Інсайдер розповів, що Рене й Ант тримають свої плани в таємниці, оскільки вони не планують публічних заручин і пишного весілля.
"Вона говорила своєму найближчому оточенню про організацію їхнього весілля, все буде дуже стримано. Її стосунки з Антом дуже міцні, вони шалено закохані одне в одного і не можуть дочекатися, коли зможуть одружитися", — повідомило джерело.
Однак пізніше вже інше джерело заявило, що заручин не було, а спільні фото — це просто знімки з новосілля. Ант продав свій улюблений будинок у Лагуна-Біч, Каліфорнія, пара знайшла будинок своєї мрії і тепер переїжджає туди.
Для спільного фото Рене позувала в розкішній золотій сукні від Dolce & Gabbana.
Рене Зеллвегер і Ант Енстед зустрічаються з червня 2021 року після зустрічі на шоу Anstead Discovery + "Celebrity IOU: Joyride".
Ведучий до зустрічі з Рене був одружений двічі. У нього троє дітей, наймолодший з яких, син Хадсон, народився 2019 року.
До стосунків з Антом, Рене була одружена із зіркою кантрі Кенні Чесні. Однак цей шлюб тривав лише чотири місяці, і пара розлучилася 2005 року.
Також акторка була заручена з актором Джимом Керрі з 1999 по 2000 рік.
Тривалий роман був у неї і з актором Бредлі Купером, з яким вона познайомилася на зйомках фільму "Справа 39" 2009 року.
Пара жила разом і навіть ширилися чутки про те, що вони заручені, але Рене і Бредлі розлучилися 2011 року.
Найдовше Зеллвегер зустрічалася з музикантом Дойлом Бремхоллом II, з яким вона вперше зустрілася в Техаському університеті ще у вісімдесятих. Цей роман тривав з 2012 по 2019 рік.
Рене немає в соцмережах, але її друзі вже неодноразово зазначали, що вона щаслива у своїх нових стосунках і вони з Енстедом чудово пасують одне одному.
"Рене креативна і часто вибирає хлопців, які мислять нестандартно. Вона й Ант не люблять уваги до себе, тож це їх об'єднує. Він творчий хлопець із безліччю інтересів і цим їй подобається", — говорило джерело.
Раніше Фокус писав про роман Рене Зеллвегер і Анта Енстеда.