"Війна по-різному працює на голову": Монатик пояснив, чому українці хейтять Потапа

Артист пригадав, що він теж часто стикається з негативом з боку українців і бути так не повинно, адже є велика різниця між "втікачем" і людиною, яка повернулася на Батьківщину.

Український співак Дмитро Монатик (MONATIK) висловився з приводу свого колеги Олексія Потапенка (Потап), який зіткнувся з хейтом із боку співгромадян. Він вважає, що багато що залежало від інформаційної тиші. Про це повідомив музикант в інтерв'ю блогеру і радіоведучому Славі Дьоміну.

"Я його не бачу тут, в інфопросторі, не знаю, чим він займається, що робить. Тому, мені здається, люди на це так реагують. Війна дуже по-різному працює на голову, на думки. Можливо, у нього не вистачає ресурсу, енергії, бажання", — заявив Монатик.

Однак артист переконаний, що українці мають підтримувати громадян, які виїхали за кордон, але хочуть повернутися. Вони не поспішають повертатися через ставлення та цькування з боку співгромадян.

Також Дмитро Монатик розповів, що від початку повномасштабного вторгнення до червня 2022 року перебував разом із сім'єю за кордоном, у Барселоні. За це він довгий час отримував і продовжує отримувати хейт від публіки. Через це він із сім'єю також обговорював те, що краще було б, якби вся сім'я була в Україні під час повномасштабного вторгнення.

"Так сталося долею, що ми були справді за кордоном. Тому там хтось пише: "Утікач", а є велика різниця між втікачем, мені здається, і тим, хто повертається", — додав артист.

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Нагадаємо, 17 травня український співак Потап розповів, що специфіка його роботи вимагає його частого перебування за кордоном. Він повинен особисто бути присутнім на благодійних аукціонах і виступах, що проводяться, аби зібрати кошти на допомогу Україні.