Потап розповів, де зараз перебуває

Артист часто відсутній в Україні, що викликає обурення в українців.

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42-річний український співак Потап (справжнє імʼя та прізвище — Олексій Потапенко) розповів, де наразі перебуває. Про це пише ТСН.

За словами артиста, специфіка його роботи наразі така, що потребує частого перебування за кордоном. Тому він мусить особисто бути присутнім на благодійних аукціонах та виступах, які проводить, аби зібрати кошти на допомогу Україні.

"У мене дуже великі зв'язки, які я створив за все своє життя. Тому зараз я отримую гроші і допомогу саме за кордоном. І перебуваю там, де на цю хвилину можу бути найбільш корисним", — розповів музикант.

Через те, що Потап часто відсутній в Україні, його критикують у мережі. Зокрема після релізу пісні "Волонтер" співак також піддався значній критиці. Втім, він сказав, що не хотів нікого образити цієї композицією.

"Користуючись можливістю, ще раз хочу вибачитися перед тими, кого це обурило", — зазначив артист.

Потап Фото: realpotap

За словами чоловіка Насті Каменських, він продовжує займатися розвитком NFT-платформи Help UA, яка збирає гроші на допомогу людям, котрі постраждали від російсько-української війни.

Нагадаємо, Потап привітав Настю Каменських з днем народження.

Також Фокус писав про критику творчості Потапа продюсером Ігорем Кондратюком.