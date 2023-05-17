Потап рассказал, где сейчас находится

Артист часто отсутствует в Украине, что вызывает негодование у украинцев.

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42-летний украинский певец Потап (настоящее имя и фамилия — Алексей Потапенко) рассказал, где находится. Об этом пишет ТСН.

По словам артиста, специфика его работы сейчас такова, что требует частого пребывания за границей. Поэтому он должен присутствовать на благотворительных аукционах и выступлениях, которые проводит, чтобы собрать средства на помощь Украине.

"У меня очень большие связи, которые я создал за всю свою жизнь. Поэтому сейчас я получаю деньги и помощь именно за границей. И нахожусь там, где на эту минуту могу быть наиболее полезным", — рассказал музыкант.

Так как Потап часто отсутствует в Украине, его критикуют в Сети. В частности, после релиза песни "Волонтер" певец также подвергся значительной критике. Впрочем, он сказал, что не хотел никого обидеть новой композицией.

"Пользуясь возможностью, еще раз хочу извиниться перед теми, кого это возмутило", — отметил артист.

Потап Фото: realpotap

По словам мужа Насти Каменских, он продолжает заниматься развитием NFT-платформы Help UA, которая собирает деньги на помощь пострадавшим от российско-украинской войны людям.

Напомним, Потап поздравил Настю Каменских с днем рождения.

Также Фокус писал о критике творчества Потапа продюсером Игорем Кондратюком.