Три сукні, діаманти і кросівки: Барбара Палвін показала фото зі свого весілля в Угорщині

Ангел Victoria's Secret і зірка фільму "Дружина астронавта" влаштували романтичну церемонію в містечку біля Будапешта.

Модель Барбара Палвін і актор Ділан Спраус одружилися на минулих вихідних. Пара пов'язала себе узами шлюбу 15 липня в рідній країні моделі — Угорщині, в маєтку її батьків під назвою Harlekin Birtok. І нарешті Барбара показала перші фото з заходу, пише Vogue.

Восени Барбара і Ділан планують відсвяткувати велике весілля в Каліфорнії. "Минулі вихідні" мали стати інтимною подією. Але в підсумку в нас було 115 гостей, тому що є багато людей, про яких ми піклуємося, і ми хотіли, щоб вони всі були там", — зізналася модель.

Весілля Барбари Палвін і Ділана Спрауса

Барбара і Ділан вперше зустрілися близько шести років тому, коли вона пройшла повз нього без черги на світський захід. Вони жартівливо посварилися, кілька місяців листувалися, а потім зустрілися на побаченні. Але сталося це тільки через півроку.

Їхнє перше побачення відбулося в Китаї, де Ділан тоді був на зйомках.

До січня 2019 року вони жили разом. "Два черв'яка офіційно у Великому яблуці", — підписала ангел Victoria's Secret селфі себе і свого хлопця в їхній новій квартирі в Нью-Йорку.

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Пара заручилася у вересні минулого року під час походу з друзями в Каліфорнії. Вони зупинилися в місці, де можна побачити видр, улюблену тварину Барбари.

"Це було дуже романтично. У мене були підозри, що він готує щось подібне. Тому що він упакував сорочку, яка була занадто гарна для кемпінгу", — жартує Барбара.

Вони одразу вирішили зіграти весілля в маєтку батьків Барбари, бо там часто відбуваються подібні заходи. А організувати все допомогла її сестра Аніта.

"Мені сказали, що моя єдина робота — прийти і вимовити правильне ім'я", — пожартував Ділан.

Весілля Барбари Палвін і Ділана Спрауса

Барбара також ретельно продумала кожен аспект свого весільного гардероба, бажаючи одягнути на церемонію щось позачасове і класичне. Вів'єн Вествуд послугувала її відправною точкою, і врешті-решт вона зупинилася на індивідуальному дизайні без бретелей від британського модного дому. Що стосується весільних прикрас, то це були кольє і сережки від Tiffany & Co.

Для другої сукні Барбара хотіла створити образ, в якому відчувалася б молодість і веселощі, і в якому вона могла б танцювати всю ніч безперервно. З цією метою вона вибрала вбрання від Philosophy di Lorenzo Serafini.

"Це був найкращий вибір. У цій сукні я відчула себе сучасною принцесою", — каже Барбара.

"Існує також угорська традиція, згідно з якою ви повинні носити червону сукню після опівночі — це називається menyecske ruha", — пояснює наречена вибір третьої сукні. Це було вбрання від бренду Меро. І до нього вона одягла кросівки, щоб було зручніше танцювати.

Тим часом всі подружки нареченої були одягнені в прохолодні пастельні тони. Наречена просто запропонувала палітру, тож усі одягнулися, як їм було зручно і комфортно.

Весілля Барбари Палвін і Ділана Спрауса

Пара обмінялася клятвами в церкві в Альбертірсі, де 34 роки тому одружилися батьки Барбари. За церковною службою послідувала громадянська церемонія, яка відбулася на маленькому острові в заповіднику, що належить батькам Барбари.

"Погода була ідеальною, дув невеликий прохолодний вітерець. Це був прекрасний момент, який ми ніколи не забудемо", — каже Барбара, а Ділан додає, що вони спочатку сміялися на церемонії, а потім розчулилися і розплакалися.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про історію кохання Барбари Палвін і Ділана Спрауса.