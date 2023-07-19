Як прибрати носогубні складки та зморшки: 5 простих способів без процедур та операцій

Носогубні зморшки - це поширена проблема, яка викликає занепокоєння серед жіно, і часто вони готові йти на радикальні методи, щоб їх позбутися. Косметологиня Анна Круглик розказала Фокусу, як без операцій та салонних процедур попередити або позбавитися носогубних складок.

Сучасна косметологія пропонує широкий вибір процедур, які можуть усунути проблему носо-губних складок та зморшок. Це і контурна пластика, і ботулінотерапія, і мезотерапія, і багато інших. Проте, перш ніж вдаватися до радикальних дій, варто виявити причину появи носогубки та спробувати прибрати її, таким чином позбавившись цієї проблеми. Про те, чому з’являються зморшки у цій частині обличчя, Фокусу розказала косметологиня Анна Круглик.

Як ми вже зазначили, перш ніж обирати той чи інший метод, важливо зрозуміти причину появи носогубних заломів, тому що їх поява може залежати не лише від віку.

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Як це не дивно, але першим фактором, який впливає на появу носогубних складок та зморшок є форма черепа.

"У кожної людини своя унікальна форма черепа яка визначає його анатомічні особливості й структуру обличчя тому я раджу переглянути свої фото в молодому віці і якщо носогубні заломи були виражені вже тоді, то це говорить про генетичні особливості структури кісток" — говорить косметологиня.

Другий фактор – це неправильний прикус, а третій фактор поширений саме серед жінок слов'янського походження — це деформуючий тип старіння, який проявляється набряками.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Також частою причиною формування носогубних заломів є спазмовані м'язи обличчя та задньої поверхні шиї.

При неправильному прикусі потрібно звернутися до стоматолога-ортодонта для корекції прикусу, а в інших випадках важливо:

усунути спазм м’язів обличчя та шиї за допомогою масажів;

Ви можете регулярно практикувати самомасаж, використовуючи скребок або масажні ролери, або скористатися послугами косметолога для професійного масажу обличчя.

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намагатися тримати вагу на одному рівні;

Різка зміна ваги в будь-яку сторону негативно відображається на вашому здоров’ї, в тому числі це відображається на стані вашої шкіри.

"Різка втрата або набір ваги сприяють розтягненню тканин та зменшенню їх еластичності в результаті шкіра обвисає та формує носогубні зморшки" — говорить Анна Круглик.

займатися фізичною активністю;

Це покращує кровопостачання та лімфовідтік з тканин обличчя. Крім того, регулярні фізичні навантаження сприяють профілактиці обвисання нижньої третини обличчя та формуванню носогубних зморшків.

дотримуватися питного режиму

Недостатня кількість води впливають і на стан вашої шкіри, роблячи її сухою та зневодненою, схильною до подразнень та лущення. Крім цього недостатня кількість води впливає і на появу зморшок.

"Якщо ви п’єте не достатньо рідини густіє як кров, так і лімфа. Це сприяє порушенню лімфовідтоку та появі набряків, що знову ж таки є причиною формування носогубних зморшків" — зазначає косметологиня.

Фото: Freepik

Також дуже важливо використовувати у домашньому догляді косметичні засоби які покращують пружність та еластичність шкіри. Найкраще, якщо косметичні засоби для вас індивідуально підбере ваш косметолог, з урахуванням вашого віку, морфотипу та стану шкіри.

Отже, якщо ви вагаєтеся або не можете обрати процедуру, спробуйте скористатися цими порадами, щоб прибрати носо-губні складки в домашніх умовах та без жодних втручань.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.