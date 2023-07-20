Гітарист Queen Браян Мей подарував собі розкішний замок на 76-річчя (фото, відео)

Мей, який отримав на початку цього року лицарське звання, купив маєток за 25 мільйонів фунтів стерлінгів у графстві Суррей.

Сер Браян Мей, гітарист легендарного гурту Queen, грав на Золотому і Платиновому ювілеях королеви Єлизавети, а на своє 76-річчя зробив собі по-справжньому королівський подарунок. Гітарист купив замок у графстві Суррей. Про це пише Daily Mail.

За розкішний маєток він виклав 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Побудований у 1920-х роках особняк, який стоїть на місці колишньої ферми 16-го століття, оточений парком і може похизуватися одразу п'ятьма залами для прийомів.

І хоч його десять спалень можуть здатися досить незначними порівняно з 52 "королівськими" спальнями Букінгемського палацу (доповненими ще 188 спальнями для персоналу), в особняку Браяна все одно є на що подивитися.

Він належав кільком магнатам, у яких були гроші, щоб побалувати себе будь-яким способом, який їм спаде на думку.

З одного боку маєток оточує ліс, з іншого — розкішні сади і великий парк.

У східному крилі — відносно новій прибудові — є критий басейн, студія, спа, сауна і тренажерний зал.

Також тут є ванна кімната в стилі ар-деко — одна з десяти ванних кімнат, яку врятували з довоєнного океанського лайнера, а потім відреставрували і помістили в новий будинок.

На території маєтку є навіть оглядова вежа, з якої все, що можна побачити, є частиною садиби.

Рішення переїхати з Лондона, Браян Мей і його друга дружина Аніта Добсон, зірка серіалу EastEnders, ухвалили ще 2021 року.

Брайан Мей і його дружина Аніта Добсон Фото: Getty Images

Тоді пара втратила безліч пам'ятних речей і цінностей, коли їхній будинок у престижному районі Кенсингтон, Західний Лондон, був затоплений стічними водами через сильні дощі. Тоді розлючений музикант, якому довелося рятувати речі із затопленого підвалу, заявив, що всьому виною постійні будівельні роботи в його районі.

Будинок Брайана Мея сильно постраждав під час зливи у 2021 році

"Історично за 150 років Кенсингтон жодного разу не затопило через дощову воду. Чому це сталося? Майже напевно це результат підвальних перебудов, які переслідували цей район останні 10 років", — заявив Браян, зазначивши, що "Лондону загрожує небезпека потонути у власних стічних водах".

Тоді, злива, що обрушилася на Лондон, спровокувала, як писали ЗМІ, справжній "біблійний потоп".

Але в його новому будинку така небезпека йому явно не загрожує і йому вистачить місця, щоб розмістити всі свої скарби.