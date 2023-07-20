Гаррі та Меган просилися на борт літака Байдена після похорону королеви Єлизавети

Герцог і герцогиня Сассекські хотіли повернутися в США на Air Force One, разом із президентом США і першою леді, але їм було відмовлено.

Принц Гаррі та Меган Маркл пробували різні методи, щоб отримати доступ до політичних діячів, включно з надсиланням подарунків і написанням листів. Вони не втрачали надії пробитися у вищі політичні кола США, але, схоже, їхні спроби зазнали краху. Журналісти таблоїдів з'ясували, що Гаррі та Меган навіть намагалися повернутися до Каліфорнії після похорону королеви Єлизавети на "Борту № 1", яким традиційно користується президент США Джо Байден. Про це пише Daily Mail.

Пара запросила поїздку назад до США на Air Force One після похорону королеви Єлизавети у вересні, але співробітники Джо Байдена їм відмовили, заявивши, що це викличе непотрібний "ажіотаж".

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Принц Гаррі та Меган Маркл на похоронах королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Цікаво, але президент США може запросити на борт Air Force One кого завгодно. Але у випадку з Гаррі та Меган могли виникнути проблеми.

Уряд США оплачує офіційні поїздки, такі як поїздка Байденів до Лондона, але Гаррі та Меган не є американськими чиновниками. Президент Байден платить за те, щоб його діти й онуки літали на літаку, Демократична партія оплачує будь-які поїздки на передвиборчі заходи, а новинні організації платять журналістам, які подорожують на борту, щоб висвітлювати діяльність президента.

Також стало відомо, що Джилл Байден не відвідає Invictus Games, якими опікується принц Гаррі. Британські офіційні особи припустили, що це може не сподобатися королівській родині, тож ігри пройдуть без першої леді США на трибунах. Хоча 2017 року подружжя Байден відвідувало "Ігри нескорених" разом із Бараком Обамою

Передбачається, що обидві невдалі ініціативи були частиною кампанії Сассексів зі здобуття політичного впливу в США, коли вони влаштувалися в Каліфорнії. Меган публічно виступала за оплачувану відпустку за сімейними обставинами перед законодавцями на Капітолійському пагорбі і працювала за лаштунками, щоб встановити зв'язок із Байденами.

Про це ЗМІ розповіли чинні та колишні чиновники в адміністрації Байдена і в британському уряді.

Пара випробувала безліч методів. Вони навіть відправляли подарунки в Білий дім і Джилл Байден особисто. Але, судячи з усього, президентське подружжя вирішило не проявляти дружбу з опальним принцом.

І коли вони попросилися на "борт номер один", їм було відмовлено. Співробітники Байдена визнали, що це погана ідея. "Це загострило б відносини з палацом і новим королем", — сказало джерело.

У Гаррі та Меган, які критикували членів королівської сім'ї під час їхнього інтерв'ю з Опрою Вінфрі та в мемуарах принца Гаррі "Запасний", були напружені стосунки з королівською сім'єю, коли померла Єлизавета II.

Королівська родина на похоронах королеви Єлизавети Фото: Getty

Вони, звісно, повернулися до Великої Британії для участі в похоронних заходах, які відбулися 19 вересня, через 11 днів після смерті королеви.

Але Гаррі та Меган не запросили на передпоховальний прийом у Букінгемському палаці, де король Чарльз і королева Камілла привітали іноземних гостей і світових лідерів, включно з Джо і Джилл Байденами.

Після публічного відходу з королівської сім'ї в січні 2020 року Сассекси оселилися в Канаді, а потім переїхали до Каліфорнії. Ходили чутки, що Меган Маркл може почати кар'єру в політиці. Але поки вона і Гаррі підписали контракт на 100 мільйонів доларів з Netflix на виробництво контенту, хоча їхній документальний фільм про них самих не отримав жодної номінації на премію "Еммі".

Вони підписали і втратили угоду на 20 мільйонів доларів зі Spotify, через яку подкаст Меган Archetypes було скасовано після одного сезону. А Білл Сіммонс, голова відділу міжнародного спортивного контенту Spotify, публічно розкритикував цей дует.

Тим часом Гаррі та Меган, як кажуть, звинувачують у своєму невезінні невдалий збіг обставин, включно з початком пандемії Covid і тим фактом, що незабаром після їхнього інтерв'ю з Опрою помер чоловік королеви Єлизавети принц Філіп.

Вони найняли співробітників з політичними зв'язками: їхня прессекретарка Міранда Барбот працювала над кампанією з переобрання президента Обами, а Кеті Маккормік Лелівельд, яку запросили в якості консультанта в благодійну організацію Archewell, була колишнім прессекретарем колишньої першої леді Мішель Обами. Але поки що політична кар'єра принца Гаррі та Меган Маркл стоїть на паузі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гаррі та Меган вирішили жити окремо. Після переїзду в США вони купили особняк у Монтесіто. Мабуть, там Меган Маркл і залишиться разом із дітьми, а принц Гаррі пошукає собі нове житло.