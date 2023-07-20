Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем провели час з братом акторки (фото)

Зірка екрану та син зіркового подружжя Бекхем проводять літню відпустку в родинному колі.

28-річна американська акторка Нікола Пельтц поділилася знімками з чоловіком Брукліном Бекхемом та своїм братом Грегом. Сімейні кадри зірка екрану показала підписникам в Instagram.

"Роблю щасливі спогади з моїми хлопцями", — написала невістка Вікторії Бекхем.

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Донька американського мільярдера Нельсона Пельтца була одягнена в золотистий топ з китицями з декольте та чорну спідницю.

Тим часом Бруклін був у повсякденній білій футболці, яку він поєднав із парою світлих штанів.

Нікола Пельтц з братом та чоловіком

Тим часом Грег Пельтц також обрав для сімейного вечора базову білу футболку.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем Фото: Instagram brooklynbeckham

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем одружилися у квітні 2022 року в маєтку батька акторки в Палм-біч. А пропозицію син Девіда та Вікторії Бекхемів зробив своїй коханій ще влітку 2020.

Наразі спільних дітей у зіркової пари немає. Вони часто діляться спільними кадрами у соцмережах та зʼявляються разом на публіці.

Нагадаємо, Нікола Пельтц відсвяткувала День незалежності США в басейні.

Також Фокус писав про total-black побачення Брукліна Бекхема та його дружини.