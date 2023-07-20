З доісторичних часів: 6 найдавніших порід котів

Вік цих порід налічує тисячі років.

Неможливо уявити життя сучасної людини без кішок. Ці тварини були одомашнені ще 12 тисяч років тому. Сьогодні у світі налічується понад двісті офіційно визнаних котячих порід, багато з яких виведено зовсім недавно. Однак існують породи, які живуть уже тисячі років. Їхні назви перерахував ресурс Мeowingtons.

Єгипетська мау

Можливо, це найдавніша порода кішок з усіх. Вважається, що предки єгипетських мау були знайдені муміфікованими разом із фараонами в їхніх гробницях. Обговорюється, чи дійсно єгипетські мау є найдавнішою одомашненою породою кішок, але це — одна з небагатьох порід кішок з природними плямами. А папіруси і фрески, датовані 1550 р. до н.е., зображують плямистих кішок, схожих на наших сучасних єгипетських мау.

Фото: kotigorkotenev/instagram

Норвезька лісова кішка

Норвезькі лісові кішки, лагідно звані знавцями кішок "Вегі", вважаються нащадками цих пухнастих велетнів від кішок, які перетинали моря на кораблях вікінгів. Предками норвезьких лісових кішок можуть бути чорно-білі короткошерсті кішки, завезені до Норвегії з Великої Британії десь після 1000 р. н.е. вікінгами, і довгошерсті кішки, завезені до Норвегії хрестоносцями.

Фото: Kisa.ru

Сіамська кішка

Як і більшість котячих, справжнє походження породи сіамських кішок оповите таємницею. Ніхто точно не знає, де спочатку були виведені й одомашнені сіамські кішки. Деякі люди вважають, що вони були виведені королівською сім'єю Сіаму (нинішній Таїланд), інші кажуть, що першими їх почали розводити буддійські ченці. Але тайський рукопис, датований 14-м століттям, Tamra Maew, або "Книга віршів про кішок", згадує про схожих кішок і припускає, що сіамці — дуже давня порода.

Фото: Web-Zoopark.Ru

Турецька ангора

Порода турецька ангора бере свій початок у гірських районах Туреччини, де вона обзавелася своєю пишною шубкою середньої довжини для захисту від суворого клімату. Ця традиційно біла порода була зареєстрована у Франції ще в 1600-х роках. Є припущення, що ця надзвичайно м'якошерста тварина з сімейства котячих може бути нащадком манула, маленької кішки, прирученої татарами.

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Мейн-кун

Мейн-куни, відомі як ніжні гіганти і "собаки котячого світу", сьогодні є однією з найпопулярніших порід кішок. Але вони також — одна з найдавніших порід. Ймовірно, вони походять від кішок, завезених в Америку вікінгами або пізнішими європейськими моряками, які заходили в порти Нової Англії в 1700-х роках. Генетичне тестування показало, що мейн-куни насправді є нащадками норвезьких лісових кішок і таємничої, нині вимерлої домашньої кішки.

Фото: Соцмережi

Шартрез

Вважалося, що ще одна напрочуд стара порода, шартрез, виникла у Франції ще в 1558 році, де її було згадано у вірші Іоахіма дю Белле під назвою Vers Français sur la mort d'un petit chat (французький вірш про маленьке кошеня). У вірші йдеться:

"Тут лежить Бело, мій маленький сірий кіт,

Бело, це був, напевно, найкрасивіше,

Що природа коли-небудь робила в котячому одязі.

Це був Бело, смерть щурам.

Бело, краса його була така,

Що він заслуговує бути безсмертним".

Найбільш стійке пояснення полягає в тому, що предки шартрез, як і турецькі ангори, були дикими гірськими кішками з Близького Сходу. Вважається, що в XIII столітті кішок до Франції завезли купці або хрестоносці. Породу, що опинилася у Франції, продовжили ченці-картезіанці в монастирі Гранд-Шартрез на південному сході Франції.

Фото: usatik.ru

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