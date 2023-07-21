"Переписка зав'язалася": Остапчук розповів про знайомство з третьою дружиною (відео)

Телеведучий Володимир Остапчук на 16 років старший за свою обраницю Катерину Полтавську.

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук розповів, як познайомився з журналісткою та блогеркою Катериною Полтавською, яка стала його третьою дружиною. Про це він повідомив у своєму новому випуску "Мекнув — питайте" на YouTube.

За його словами, знайомство відбулося в інтернеті, зокрема, після того, як сторінку телеведучого в Instagram заблокували.

"Мені заблокували Instagram, Катя його розблокувала, і в нас переписка зав'язалася", — сказав Володимир Остапчук.

Також у випуску "Мекнув — питайте" Остапчук не оминув й інтимну тему. Зокрема, він зізнався, що його дружина не соромиться говорити про секс.

"Для мене було відвертістю, коли вона прийшла перша і сказала: "так, дивись, у нас два дні не було сексу, хочу". Я такий: "окей", — зізнався телеведучий Остапчук.

Про новий роман телеведучого Остапчука стало відомо ще у грудні. Зокрема, Катерина розповіла, що її перший поцілунок був з Остапчуком та повідомила, що вони вже познайомились із батьками один одного. Вже у квітні 2023 року телеведучий Володимир Остапчук офіційно підтвердив стосунки з журналісткою та блогеркою Катериною Полтавською.

Раніше він уже був одружений двічі. Його першою дружиною була Олена Войченко. Пара жила у шлюбі 13 років, у них двоє спільних дітей. Олена — педагогиня-філологиня і працює в міжнародній компанії.

Після розлучення з Оленою Остапчук одружився з нотаріусом Христиною Горняк. Однак у 2022 році стало відомо, що пара таємно розлучилася. З Катериною Полтавською ведучий почав зустрічатися вже за два місяці після розлучення. І в одному з інтерв'ю назвав два попередні шлюби "помилками".