Допоможуть схуднути. Топ 8 найкращих ранкових напоїв для швидкої втрати ваги

Почавши свій день із правильного здорового напою, ви можете без особливих зусиль змусити стрілку вагів стрімко рухатися вниз.

Напій, з якого ви починаєте свій ранок, впливає не тільки на ваше самопочуття і настрій, а й на вашу вагу. Якщо ви хочете схуднути, візьміть за звичку починати день з одного із цих напоїв. Вони роблять процес схуднення менш виснажливим й складним: їх легко приготувати вранці, і вони мають прекрасний смак! Про це пише Eat This, Not That.

Зелений чай

Фото: Freepik

Дослідження показують, що зелений чай може прискорити метаболізм, а це має вирішальне значення, якщо ви хочете схуднути, каже Ліза Янг, доктор філософії, RDN, дієтолог. У зеленому чаї містяться катехіни — антиоксиданти, які довели свою ефективність у спалюванні жиру. "Дослідження показують, що екстракт зеленого чаю, який, по суті, являє собою концентровані катехіни, знижує вагу і процентний вміст жиру в організмі", — зазначає Янг.

Матча

Фото: Pixabay

Окрім зеленого чаю, давайте поговоримо про матчу. "Не дивлячись на те, що чай маття сприяє спалюванню жиру, цей легкий лате із зеленого чаю маття з льодом може мати додаткову перевагу для вашої талії, оскільки він також є секретною зброєю для схуднення", — розповідають The Nutrition Twins, Теммі Лакатос Шамес та Ліссі Лакатос.

Починайте свій ранок із цього чудового чайного напою, який забезпечить вас антиоксидантами та збереже відчуття ситості на кілька годин, тож у вас не буде бажання перекусити. Крім того, це всього 20 калорій! І на цьому переваги не закінчуються. Близнюки з харчування додають: "Було доведено, що зелений чай маття посилює спалювання жиру, спричинене фізичними вправами, тож, якщо це надихає вас більше рухатися і пити його, потенціал спалювання жиру може бути досить значним".

Золоте молоко з куркумою

Фото: Freepik

"У той час як ранкові солодкі напої є калорійними бомбами і сприяють набору ваги, потягування цього заспокійливого, злегка солодкого, ситного золотого молока може допомогти запобігти потягу до солодощів, та й містить всього 40 калорій", — повідомляють The Nutrition Twins. Крім того, на його приготування йде всього п'ять хвилин, що робить його прекрасним доповненням до будь-якого напруженого ранку.

Цей смачний напій містить куркуму, корицю та імбир — три сильнодіючі спеції, які допомагають боротися із запаленням. На додаток, кориця допомагає знизити тягу до солодкого, регулюючи рівень цукру в крові. "Крім того, спокійний настрій і стабільний рівень цукру в крові налаштовують вас на здоровий день — і немає нічого важливішого для запобігання переїданню, ніж бути в рівновазі", — кажуть близнюки з харчування.

Імбирний чай

Імбирний чай — один із найкращих ранкових напоїв для швидкої втрати ваги, який тільки можна придумати. За словами Янг, цей теплий заспокійливий напій може допомогти полегшити розлад шлунка, і не містить калорій! Крім того, ваша талія буде вам вдячна. "Дослідження впливу імбирного чаю і того, що він може зробити для організму, показало, що споживання імбиру може знизити масу тіла і співвідношення талії та стегон", — додає вона.

Вода з м'ятою та огірком

Фото: Freepik

Освіжаюча склянка води з огірком та м'ятою не тільки нагадує про розслаблюючу спа-процедуру, але також може допомогти вам схуднути й уникнути зневоднення. "Настоянка води з м'ятою та огірком має безліч корисних для здоров'я переваг, дві з яких — підтримка втрати ваги та поліпшення травлення", — пояснює Янг.

Тепла вода з лимоном

Така проста річ, як тепла вода з лимоном, є чудовим детокс-напоєм. Янг пояснює: "Лимон має безліч переваг завдяки вмісту антиоксидантів та пектинових волокон. Пектинові волокна в лимоні — це розчинні волокна, які найчастіше зустрічаються у фруктах і овочах. Причина, через яку цей напій чудово підходить для схуднення, полягає в тому, що він зволожує, не містить калорій і може допомогти виводити токсини з організму".

Кава

Фото: Getty Images

Поки ви п'єте чорну каву (з мінімальною кількістю рослинного або знежиреного молока), ви не споживатимете багато калорій і цей улюблений ранковий напій може допомогти вам швидше скинути вагу. "Дослідження показали, що кава з кофеїном може знизити споживання калорій і підвищити метаболізм", — пояснюють The Nutrition Twins. "Одне дослідження показало, що люди, які пили каву з кофеїном, споживали значно менше калорій, ніж ті, хто пив менше кофеїну або не пив кофеїну". Крім того, кофеїн прискорює обмін речовин і стимулює роботу кишечника, що може допомогти вазі рухатися вниз.

Настій малини з імбиром і лаймом

Подаруйте собі вранці миттєве зволоження за допомогою цього омолоджувального напою. Настій малиново-імбирної води з лаймом допоможе вам позбутися нездорового потягу до їжі та не дасть вам переплутати відчуття спраги з відчуттям голоду.

"Наповнені антиоксидантами імбир, лайм, м'ята і малина допомагають боротися з хронічним запаленням, яке, як було показано, стимулює збільшення ваги. Фітохімічний C3G малини збільшує вироблення як адипонектину (який посилює жировий обмін), так і лептину (який пригнічує апетит), сприяючи зниженню ваги", — кажуть Теммі Лакатос Шамес та Ліссі Лакатос.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.