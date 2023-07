77-річна Шер оголосила про запуск нового продукту (відео)

Ідею запуску морозива співачка обмірковувала з 2018 року. 77-річна Шер, анонсувавши розширення бізнесу, закликала жителів Лос-Анджелеса бути "обережними".

Культова американська співачка Шер, яка є лауреаткою престижних музичних премій, обличчям численних косметичних брендів, власницею торговельних марок одягу та парфумів, вирішила розширити свою бізнес-лінійку, додавши до неї виробництво морозива. Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відео.

"Так, це реально...". Я запускаю своє морозиво... Обережно, Лос-Анджелес‼️" — ідеться в підписі.

У кліпі, який супроводжувався уривком з її популярної пісні Believe, показана вантажівка з морозивом з її ім'ям і різними портретами Шер у формі ріжків морозива.

"Шер-лато" читалося на двох довгих бортах вантажівки, пофарбованих у жовтий, рожевий, помаранчевий і персиковий кольори, а також її різноманітні портрети, наклеєні на борти і задню частину.

За словами співачки, над цією ідеєю вона працює з 2018 року.

"Усе почалося 5 років тому, і тепер це, нарешті, відбувається, — зізналася вона.

Крім морозива, артистка просуває і свою нову пісню "Paradise Is Here (Sunrise Mix)" з прийдешнього Deluxe Edition "It's a Man's World".

Як сольний виконавець Шер продала 100 мільйонів платівок по всьому світу, на додачу до 40 мільйонів, які вона продала як частина дуету Sonny & Cher, що зробило її одним з найбільш продаваних музичних виконавців усіх часів.

Серед її численних нагород як виконавиці — премія "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Влада місяця" (1988), "Греммі" за найкращий танцювальний запис Believe (2000), "Еммі" за видатне естрадне, музичне або комедійне шоу "Шер: прощальний тур" (2003), а також три премії "Золотий глобус" і нагорода за найкращу жіночу роль у фільмі "Маска" (1985) на Каннському кінофестивалі.

Поряд з її хітовими фільмами "Маска" і "Влада місяця", її резюме на великому екрані також включає такі відомі постановки, як "Сілквуд" (1983), "Підозрюваний" (1987), "Іствікські відьми" (1987) і "Русалки" (1990).

Раніше Фокус писав, що Шер виставила на продаж свій розкішний особняк у Малібу, за який запросила 75 мільйонів доларів.