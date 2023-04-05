Шер продає свій розкішний особняк у Малібу за рекордні 75 мільйонів доларів

Особняк у стилі італійського Відродження співачка купила ще 1989 року та витратила п'ять років на його переоздоблення.

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Співачка Шер виставила на продаж свій розкішний особняк у Малібу. Маєток у стилі італійського Ренесансу продається за 75 мільйонів доларів. Проте інсайдери повідомляють, що співачка погодилася знизити вартість на 10 мільйонів. Про це пише Daily Mail.

Ділянку співачка придбала ще 1989 року та витратила п'ять років на перебудову та ремонт будинку. З терас відкривається чудовий краєвид на Тихий океан. Тоді вона витратила лише 2,95 мільйона доларів.

Особняк Шер у Малібу Фото: People

Проте з того часу ціни на нерухомість у Малібу зросли, тож співачка спочатку намагалася продати його за 45 мільйонів у 2009 році, а в жовтні 2022 року виставила на продаж за 85 мільйонів.

Розташований на шосе Тихоокеанського узбережжя, будинок може похвалитися тенісним кортом, пейзажним басейном, сімома спальнями, кімнатою для медитації, кімнатою, де можна сховатися у разі нападу і навіть кімнатою з клімат-контролем для культових перук Шер. Цю кімнату співачка описувала в одному з інтерв'ю та розповідала, що там зберігається понад сотня різноманітних перук на всі випадки життя.

Особняк Шер у Малібу Фото: People

Навіть ванна кімната господині обставлена у стилі турецького хаммама та прикрашена дорогоцінними дерев'яними ширмами.

Хоч будинок і дуже великий, з дороги його не видно, а до входу веде алея, засаджена пальмами.

Особняк Шер у Малібу Фото: People

В електронному листі, наданому Wall Street Journal, Шер згадала, що влаштовувала в маєтку "вечері в інтимній обстановці" та шикарні вечірки біля басейну. Вона зазначила, що з кожного вікна у її будинку відкривається шикарний краєвид на океан.

Нагадаємо, раніше 76-річна Шер повідомила, що збирається у світове турне наприкінці 2023 року. А також збирається записати два альбоми. З музикою їй допомагає її молодий коханець Олександр Едвардс, котрий написав для неї кілька пісень.

Шер та Олександр Едвардс Фото: Getty Images

Шер з недавніх пір демонструє діамантову обручку, яку він їй подарував, але вона так і не підтвердила факт заручин. Якщо Шер та Олександр таки одружаться, то це буде третій шлюб легендарної співачки.