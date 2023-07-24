Премʼєр Великобританії Ріші Сунак з дружиною та доньками відвідав премʼєру "Барбі" (фото)

Родина британського політика обрала першою картину Грети Гервіг серед Вarbenheimer.

43-річний премʼєр-міністр Великобританії Ріші Сунак відвідав премʼєру фільму "Барбі" з дружиною та доньками. Про це він розповів у своїх соцмережах.

"Родинне голосування йшло лише в одну сторону… Барбі спочатку в цьому #barbenheimer", —підписав фото британський політик, маючи на увазі те, що фільм "Оппенгеймер" вони подивляться пізніше.

Родина Сунака обрала відповідні рожеві вбрання для перегляду картини Грети Гервіг. Крішна та Анушка були одягнені в рожеві футболки. А дружина премʼєр-міністра Акшата Мурті продемонструвала насичено-рожеву сорочку, яку поєднала з джинсовою спідницею.

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Ріші Сунак з дружиною та доньками

Ріші Сунак та донька індійського підприємця Нараяни Мурті одружилися у 2009 році. Вони виховують двох спільних доньок, яких час від часу беруть із собою на публічні заходи після того, як восени 2022 Сунак став премʼєр-міністром Великобританії.

Нагадаємо, Ріші Сунак з родиною відвідав парад короля Чарльза ІІІ у червні 2023.

Також Фокус писав про те, чому варто подивитися фільм "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях.