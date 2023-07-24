Камалія розповіла, що Мохаммад Захур виконав мрію їхніх доньок (фото)

Зіркова пара оголосила про плани розлучитися навесні 2023, проте проводить багато часу разом заради спільних дітей.

46-річна українська співачка Камалія повернулася до України з доньками. Про це вона повідомила в Instagram.

"Тато пообіцяв, тато зробив! Як кажуть у нас в Україні: Ласкаво просимо!" — написала українська знаменитість.

Раніше зірка сцени розповідала, що бізнесмен пакистанського походження Мохаммад Захур пообіцяв їхнім донькам відвідати Україну, адже наразі Арабелла та Мірабелла навчаються у Великобританії.

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Камалія з доньками

Підписники Камалії знову відчули натяк на воззʼєднання з чоловіком, адже навесні 2023 вони оголосили про рішення розлучитися після 20 років шлюбу.

"Ви така справжня, любо спостерігати за вашою родиною", "Які ж ви молодці, що знову разом з чоловіком і дітками! Ви справжня мудра жінка, що не стали розлучатися!", "Ви вже в Україні,такі моторні, гарні", — пишуть фоловери знаменитості.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Після звістки про розлучення пари вони все одно багато часу проводять разом з доньками, відзначаючи разом свята та подорожуючи Європою.

Нагадаємо, Камалія підігріває чутки про примирення з Мохаммадом Захуром.

Також Фокус писав про те, у яких стосунках наразі перебувають Камалія та Мохаммад Захур.