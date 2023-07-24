Джонні Деппа знайшли непритомним у номері готелю, — ЗМІ (фото)

У пресі циркулюють уже кілька версій того, що сталося, — від передозування наркотиками до спроби суїциду.

60-річного американського співака й актора Джонні Деппа знайшли в номері готелю в Будапешті (Угорщина) без свідомості. Тривогу підняли учасники колективу The Hollywood Vampires, коли не змогли з ним зв'язатися. Концерт у місті, який мав відбутися на спортивній арені імені Паппа Ласло, було скасовано фактично в останню мить, і тільки тепер стало відомо, що причиною цього стало самопочуття Деппа, пише Daily News Hungary.

"Усе було готово, сцена готова, закулісна команда була готова до вечірки. Мені навіть на думку не спадало, що можуть бути проблеми, тим паче що учасники гурту зробили звукове налаштування, заплановане на полудень. Ніхто більше не думав про те, що Джонні Депп не брав участі, його мікрофон був налаштований співробітником, але це не рідкість для таких зірок. Усе, що ми чули, це те, що Депп був перезбуджений, він навіть не міг вийти з готелю. Ми також чули, що вони викликали лікаря, щоб дізнатися, чи не було з ним чогось більшого, ніж просто перевтома", — розповів журналістам швейцар готелю.

Анонсований у Будапешті концерт не відбувся

Актора терміново доставили в лікарню, де лікарі оцінили його стан як стабільний.

У ЗМІ одразу ж поповзли чутки про те, що Джонні, який на тлі скандального розлучення і судових позовів з колишньою дружиною Ембер Герд приохотився до наркотиків і випивки, міг знепритомніти від передозування. Деякі журналісти не виключають, що мала місце і спроба самогубства, оскільки актор страждав від депресії.

Представники зірки ніяк не прокоментували те, що трапилося.

Пізніше гурт скасував концерт і в Словаччині у зв'язку з "невідповідними умовами". На сторінці гурту в Instagram стоять анонси концертів, які мали відбутися в Польщі та Німеччині. Про їх скасування не повідомлялося.

Раніше Фокус писав, що Джонні Депп намалював свій портрет, в якому відобразив біль останніх п'яти років життя.