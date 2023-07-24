50-річна Гайді Клум з'явилася на публіці в оригінальних джинсових шортах (фото)

Знаменитість підтримала свого чоловіка на концерті гурту Tokio Hotel, у якому він грає.

Німецька супермодель і телеведуча Гайді Клум у свої 50 років розбиває всі стереотипи про старіння, продовжуючи вести дуже активне життя, відвідуючи вечірки і концерти та обираючи для цього найсміливіші вбрання. Так, знаменитість відвідала концерт гурту Tokio Hotel, де її 33-річний чоловік Том Каулітц грає на гітарі, а його брат Білл — фронтмен колективу. Виступ став кулімінацією багатотисячного Прайду в Берліні (Німеччина) і пройшов біля Бранденбурзьких воріт, а кадрами Гайді поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

Для виходна Гайді обрала дуже зухвалий ансамбль. Вона одягла чорні колготи-сітку, джинсові шорти з пір'ям з високою посадкою і темно-синю куртку-бомбер. Образ завершили чорні туфлі на підборах і розпущене світле волосся моделі.

Її чоловік мав значно простіший вигляд у смугастих штанах, зеленій сорочці та білій майці під нею.

Коли настав час виступу, Том переодягнувся в повністю чорний ансамбль. Їхній виступ став музичною родзинкою заходу та заявою про підтримку і солідарність зі спільнотою ЛГБТК+.

Tokio Hotel випустили сім студійних альбомів із 2005 року, останній із яких, "2001", вийшов у листопаді 2022 року. Назва альбому "2001" є відсиланням до року, коли гурт уперше зустрівся.

Том і Гайді зустрілися 2018 року, а в лютому 2019-го таємно одружилися.

1 червня Клум виповнилося 50 років. За словами зірки, вона почувається на 25 років.

"Чесно кажучи, я не дозволяю цьому числу змінити мій шлях або те, що я роблю. Для мене це просто число, розумієте? Тому що я не відчуваю себе на 50 внутрішньо. Я маю на увазі, іноді я дивлюся в дзеркало і думаю: "О так, мені 50". Але внутрішньо я почуваюся на 25 років. Я сповнена енергії. Моєму чоловікові 33 роки, і я знаю, що в мене більше енергії, ніж у нього!" — заявила вона в інтерв'ю Entertainment Tonight.

Раніше Фокус писав, що Гайді Клум нещодавно провела з чоловіком відпустку на Сардинії, показавши звідти фото і відео.