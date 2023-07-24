Страйк у Голлівуді: кількість протестувальників може зрости

До протестів планую приєднатися ще півтори тисячі людей.

До страйку сценаристів й акторів незабаром можуть приєднатися й інші працівники розважальної індустрії. IATSE (International Alliance of Atrical stage employees — профспілка, що об'єднує технічний і обслуговуючий персонал кіно- і телестудій) проводить голосування про дозвіл страйку для театральних працівників за "рожевим" контрактом, повідомляє The Hollywood Reporter.

Йдеться про 1500 працівників сцени, костюмерів, перукарів і візажистів, які працюють над 28 постановками на Бродвеї та 17 у турне. Голосування розпочалося тоді, коли як профспілка заявила, що переговори з Бродвейською лігою та Disney Theatrical Productions зайшли в глухий кут.

Рожевий контракт передбачає наймання персоналу безпосередньо на постановку, який часто працює над шоу дистанційно, а потім на Бродвеї або стежить за шоу в його турне. Вони працюють разом із робітниками сцени місцевої профспілки, найнятими власниками театрів, які підпадають під дію IATSE Local One у Нью-Йорку.

"Нам потрібно продемонструвати силу і єдність, щоб гарантувати заробітну плату, пільги і права, які заробили і заслужили всі члени IATSE", — сказав президент IATSE International Метью Д. Леб.

Попередній контракт діяв з 1 липня 2019 року до 2 липня 2023 року, але учасники працювали на колишніх умовах доти, доки переговори були продуктивними. Перша переговорна сесія відбулася 25 травня. Дві сторони провели 19-годинну сесію переговорів.

За даними профспілки, було досягнуто деякого прогресу, зокрема попередніх угод про медичне обслуговування, що надається роботодавцем, без скорочення планів або збільшення особистих витрат, а також отримання житла, що надається роботодавцем для гастрольних бригад, вперше для рожевих контрактників. Проте все ще є проблеми, пов'язані з підвищенням заробітної плати на Бродвеї і встановленням щотижневих і щоденних періодів відпочинку.

IATSE стала останньою профспілкою, яка розглядала можливість проведення профспілкової акції після того, як Гільдія письменників оголосила страйк 2 травня, а SAG-AFTRA оголосила страйк 14 липня. Члени IATSE і сам Леб приєдналися до багатьох їхніх пікетів і мітингів.

Причиною страйку, до якого долучився Голлівуд, стало небажання роботодавців — Альянсу продюсерів кіно і телебачення (AMPTP) — узгодити умови нового контракту, в якому Гільдія кіноакторів США вимагає підвищення оплати праці акторів середньої ланки, відрахування від показів на стрімінгових сервісах, а також гарантій, що штучний інтелект не замінить і не обмежить функції артистів на знімальному майданчику.

Раніше Фокус писав, що через страйк акторів зірки "Оппенгеймера" пішли з лондонської прем'єри фільму до її початку.