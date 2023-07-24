Алессандра Амброзіо показала фігуру в прозорій сітчастій сукні

Мати двох дітей обрала розкішний образ для вечірки на яхті.

42-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо, яка здобула міжнародну популярність як ангел Victoria's Secret, продемонструвала ідеальну фігуру. Зірка поділилася у своєму Instagram-акаунті серією фотографій і відео з вечірки з друзям на Ібіці.

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Зірка подіумів позувала в приголомшливому ансамблі. Амброзіо одягла прозору сітчасту міні-сукню Retrofete 'Ariel' за 33 тисячі гривень, показавши свої довгі стрункі ноги. Вбрання, під яким була тільки спідня білизна тілесного кольору, було прикрашене безліччю прикрас з морських мушель, золотим оздобленням і переливчастим відтінком. Золоті сережки, намисто і браслет завершили ансамбль красуні.

Алессандра Амброзіо Фото: Instagram @alessandraambrosio

"Сьогодні ввечері я чую відлуння барабанів... ІБІЦА", — написала в підписі до публікації Алессандра.

Алессандра Амброзіо Фото: Instagram @alessandraambrosio

Нагадаємо, нещодавно Алессандра Амброзіо потрапила під приціл папараці на пляжі у Флоріанополісі. Компанію їй склав 10-річний син Ноа Фенікс Амброзіо Мазур.

Раніше Фокус писав, що Александр Амброзіо позувала в крихітному фіолетовому бікіні на вечірці з друзями біля басейну в Лас-Вегасі.