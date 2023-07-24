Гейлі Бібер сходила на вечерю з подругою в стильній шовковій сукні (фото)

Кохана Джастіна Бібера обрала стильний і елегантний образ.

26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала елегантний образ. Дівчину сфотографували, коли вона вирушила на вечерю разом із подругою Лорі Гарві в Lucky's у Малібу. Про це пише Daily Mail.

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Дочка Стівена Болдвіна була в білій шовковій сукні з мереживом і без рукавів, яку вона поєднала з білими босоніжками на підборах. Модель, яка напередодні була помічена на побаченні зі своїм чоловіком Джастіном Бібером, доповнила свій вишуканий ансамбль золотими сережками і відповідним золотим браслетом на ногу.

Тим часом 26-річна Лорі мала стильний вигляд у зеленій футболці та відповідній спідниці з масивними блискітками. Свій образ вона доповнила коричневою сумочкою і босоніжками тілесного кольору, а її волосся було зібране в тугі коси.

Нагадаємо, Гейлі Бібер продемонструвала стильний образ на побаченні з чоловіком, 29-річним канадським поп-співаком Джастіном Бібером.

Також Фокус писав, що Гейлі Бібер прикрасила свій образ діамантами на суму понад 360 тисяч доларів.