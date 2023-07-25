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25 липня 2023 року: мучеників Прокла та Іларія — що сьогодні не можна робити?

Мученики Прокл та Іларій

Сьогодні не можна робити ремонт, прибирати та прати.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Прокла та Іларія. Вони були племінником і дядьком. Їх піддали страшним тортурам за віру в Христа (біг за колісницею, прив'язування до стовпа, в'язниця і обезголовлення), але до самої смерті мученики були вірні Господу.

Що не можна робити 25 липня:

  • робити ремонт;
  • прибирати та прати;
  • працювати з вогнем.

Народні прикмети та повір'я:

  • у лісі з'явилися гриби — скоро похолодає;
  • роса довго сохне після ночі — чекайте грозу;
  • на верхівках дерев пожовкло листя — осінь буде ранньою;
  • голосно дзижчать бджоли — до спеки.

День ангела святкують:

Іван, Андрій, Михайло, Антон, Арсеній, Гаврило, Федір, Марія, Вероніка.

Народилися в цей день:

1967 рік — Метт Леблан, американський актор, відомий завдяки ролі Джоуї Тріббіані в ситкомі "Друзі".

Також цього дня:

1687 рік — Іван Мазепа став гетьманом України;

1814 рік — британський винахідник Джордж Стефенсон провів перше випробування паровоза;

1909 рік — француз Луї Блеріо першим у світі перелетів Ла-Манш на моноплані власної конструкції;

1978 рік — у Великій Британії народилася перша людина, зачата внаслідок штучного запліднення.