Вихід мемуарів Брітні Спірс відкладається через претензії її колишніх

Адвокати Джастіна Тімберлейка та Коліна Фаррела готуються до судового процесу.

Публікація майбутніх мемуарів Брітні Спірс "The Woman In Me" була відкладена на чотири місяці задля уникнення судового розгляду через претензії до співачки від її колишніх бойфрендів Джастіна Тімберлейка і Коліна Фаррелла. Про це пише The Sun.

Джерела повідомили, що заяви, зроблені в книзі 41-річної поп-зірки щодо 42-річного Тімберлейка та 47-річного Фаррелла викликали занепокоєння адвокатів, які представляють обох чоловіків.

Як повідомили інсайдери, їхні адвокати заявили, що продовжуватимуть судовий процес проти Спірс, якщо деякі уривки з книги не будуть видалені до публікації.

"Адвокати вимагали передати її книгу заздалегідь і були категоричні, щоб деякі викриття були видалені", — сказав виданню інсайдер. "Є ще багато карколомних історій, але Джастін і Колін усвідомлювали, що про них можна сказати".

Брітні Спірс Фото: Getty Images

Артистку пов’язували з Тімберлейком з 1999 по 2002 рік, а у 2003 році її зняли з Фарреллом на тлі чуток про роман. Згідно зі звітом, Фаррелл заперечив, що вони зустрічалися.

Інсайдер сказав, що "юридичний процес означав, що публікація була затримана на чотири місяці, оскільки точилися дискусії про те, що можна включити.

"Але це нарешті вирішено, і її автобіографія готова".

Окремий інсайдер розповів виданню, що книга, яка надійде 24 жовтня, представлятиме "блискучий і щирий" опис життя володарки "Греммі" після багатьох років потрапляння в заголовки серед особистих негараздів і сімейних проблем.

"Це дало Брітні можливість розповісти власну історію, — сказав інсайдер, — що, звичайно, було непросто, але буде неймовірно повчальним для її шанувальників".

Брітні Спірс Фото: Getty Images

