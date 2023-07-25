Гейлі та Джастін Бібер поцілувалися на публіці (фото)

Зіркова пара відвідала популярний ресторан у Малібу.

26-річна американська модель Гейлі Бібер і її чоловік Джастін приєдналися до Лорі Гарві на вечерю в Nobu Malibu. Про це пише Daily Mail.

Для виходу у світ донька Стівена Болдвіна обрала сіру мінісукню, яку поєднала зі світлішим легким тренчем. На ногах зірки подіумів були білі босоніжки на підборах. Образ прикрасили браслет, золоті сережки та відповідний годинник.

29-річний канадський музикант вибрав більш повсякденний образ, продемонструвавши джинсові шорти та сіру толстовку з круглим вирізом.

Зі свого боку, модель Лорі була в оголеній сукні з глибоким вирізом і прикрашеною бісером вздовж декольте.

Тріо було помічено, коли вони виходили з приморського ресторану, улюбленого знаменитостями, після спільної вечері.

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Гейлі та Джастін Бібер

Джастін також одягнув рожеву кепку та доповнив свій вуличний образ білими шкарпетками та парою сіро-жовтих кросівок Nike.

У якийсь момент місцеві папараці "зловили" знаменитостей за поцілунками.

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала, який манікюр можна зробити влітку 2023.

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