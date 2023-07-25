Венеційський кінофестиваль відбудеться, незважаючи на страйк акторів у Голлівуді

На кінофестивалі покажуть фільми Бредлі Купера, Софії Копполи, Ави Дюверней та українську картину "Назавжди-назавжди".

Нові фільми провідних режисерів з усього світу будуть представлені на Венеціанському кінофестивалі. Показані будуть як фільми зі США, так і з Європи, Латинської Америки та Азії. Буде показана також картина української режисерки Анни Бурячкової під назвою "Назавжди-назавжди". Про це пише Variety.

Тож кінофестиваль у Венеції все одно не відбудеться, попри страйк акторів і сценаристів у Голлівуді. Але деякі зміни все-таки відбудуться. Так, фільм "Претенденти", в якому головну роль виконала Зендая, не буде відкривати кінофестиваль.

Усе через складнощі з рекламою через страйк SAG-AFTRA. Але повний склад фестивалю, оголошений у вівторок, безумовно, не постраждав від масової втечі голлівудських акторів, які під час страйку не можуть брати участь у промо і виходити на червону доріжку.

Червона доріжка Венеційського кінофестивалю Фото: Facebook La Biennale di Venezia

"Минулий тиждень був трохи неспокійним через страйк акторів, який у поєднанні зі страйком сценаристів заскочив нас зненацька", — сказав на пресконференції художній керівник Венеціанського кінофестивалю Альберто Барбера, зазначивши, що вплив страйку американських акторів — дуже скромний.

Далі Барбера зазначив, що, звичайно ж, через страйк "актори, які є членами SAG, не будуть присутні".

Майбутній 80-й Венеціанський кінофестиваль пройде з 30 серпня до 9-го вересня.

Netflix, у якого давні стосунки з Lido, запускає на конкурс три гри. З боку США: "Вбивця" Девіда Фінчера, в якому Майкл Фассбендер грає холоднокровного вбивцю, в якого починає розвиватися совість, змушуючи його емоційно зламатися, і драма Бредлі Купера про Леонарда Бернштейна "Маестро".

На "Золотого лева" зі США претендує також фільм Ави Дюверней "Походження".

І біографічний фільм Софії Копполи "Прісцилла", фільм A24, заснований на мемуарах Прісцилли Преслі 1985 року "Елвіс і я", знятий італійською The Apartment. Майкл Манн бере участь у драмі "Феррарі" з Адамом Драйвером у ролі Енцо Феррарі та Пенелопою Крус у ролі його дружини Лаури Феррарі.

Також на Венеційському кінофестивалі покажуть фільм Люка Бессона "Собача людина".

Буде показано фільм Агнешки Голланд із Польщі під назвою "Зелений кордон" про гуманітарну кризу, спровоковану президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який 2021 року відкрив кордон Білорусі з Польщею для мігрантів, які сподіваються потрапити в Західну Європу.

Завершують конкурс історична п'єса данського режисера Ніколая Арселя "Земля обітована" з Мадсом Міккельсеном і драма фламандського автора Фієна Троха "Холлі".

Як було оголошено раніше, Дам'єн Шазель очолить журі конкурсу.

Також буде показана картина Анни Бурячкової з України "Назавжди назавжди". Це історія про молодих людей, яким довелося дорослішати в 1990-ті. Зйомки були закінчені за кілька місяців до початку вторгнення РФ у нашу країну.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як пройшов Венеційський кінофестиваль минулого року.