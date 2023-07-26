Колишня дружина Кевіна Костнера відпочиває на Гаваях з його близьким другом (фото)

Джерела повідомляють, що між дуетом немає романтичних стосунків.

49-річна колишня дружина Кевіна Костнера Крістін Баумгартнер проводить відпустку на Гаваях. Дівчину помітили в компанії Джоша Коннора, який є близькими другом Костнера. Про це пише PageSix.

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Баумгартнер проводить час із Коннором і трьома дітьми, яких вона ділить із Костнером, на курорті Four Seasons. Колишня дизайнерка сумок продемонструвала свою фігуру в барвистому бікіні в різнокольорові смужки. Пізніше вона накинула пляжну сукню гірчичного кольору.

Коннор — розлучений фінансист і бізнесмен із Каліфорнії, який тривалий час дружив із 68-річним Кевіном і Крістін. Відомо, що він живе недалеко від їхнього особняка в Санта-Барбарі в Карпінтерії, штат Каліфорнія.

Незважаючи на те, що користувачі соціальних мереж уже встигли приписати парі роман, джерела повідомляють, що в дружини зірки "Єллоустоуна" і бізнесмена "абсолютно немає романтичних стосунків".

Мама трьох дітей виглядала життєрадісною, незважаючи на триваюче скандальне розлучення, хоча, можливо, Крістін у доброму гуморі, оскільки їй тепер Костнер виплачуватиме майже 130 000 доларів на місяць як аліменти.

Нагадаємо, Крістін Баумгартнер подала на розлучення після 18 років шлюбу і 24 років стосунків, пославшись на "непримиренні розбіжності".

Інсайдери розповідали, що Крістін втомилася від постійної відсутності Кевіна Костнера, який знімається в хітовому серіалі "Єллоустоун". Він обіцяв частіше бувати вдома, але, зрештою, почав ще один проект.

Костнер був, як повідомляється, "приголомшений", дізнавшись, що дружина хоче з ним розлучитися, оскільки він любить і Крістін, і дітей. Також Фокус писав про бажання актора помститися своїй колишній коханій за розлучення.