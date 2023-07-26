Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем у парних образах відпочивають у Сен-Тропе (фото)
Зіркову пару "зловили" місцеві папараці на яхті.
28-річна американська акторка Нікола Пельтц та кулінар Бруклін Бекхем продемонстрували ідеальні парні образи для літнього відпочинку. Про це пише Daily Mail.
Зіркову пару помітили в Сен-Тропе, коли вони проводили ще один день на яхті. Подружжя, яке нещодавно відсвяткувало третю річницю заручин, обрало кремові ансамблі.
Нікола продемонструвала фігуру в топі на зав’язках і додала джинсове міні. Акторка поєднала свій ансамбль із шовковим шарфом, зав’язаним навколо хвоста, і сонцезахисними окулярами.
Тим часом Бруклін демонстрував ніжний стиль Рів’єри в сорочці з льону, бежевих шортах і трендових сонцезахисних окулярах.
Бруклін подав Ніколі руку, коли вони прямували до свого розкішного судна.
Минулого року пара одружилася на ідилічній церемонії в Палм-Біч, і з тих пір Бруклін демонструє свою відданість дружині за допомогою татуювань — нещодавно виявивши, що 70 із 100 його чорнильних малюнків є даниною його дружині.
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Нагадаємо, Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем провели час з братом акторки.
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