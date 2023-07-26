Дженніфер Лопес у білосніжному спортивному костюмі сходила на шопінг (фото)

Напередодні зірка відсвяткувала 54-й день народження.

54-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес у білосніжному спортивному костюмі відправилася на шопінг. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени була у чудовому настрої наступного дня після свого 54-го дня народження.

Дружина Бена Аффлека підкреслила свою тонку талію в укороченому світшоті на блискавці, додавши низькі спортивні штани до тапочок Gucci. Джей Ло доповнила свій гламурний образ сонцезахисними окулярами в золотій оправі та зробила хвіст.

Зірка фільму "Мати" купувала меблі в Лос-Анджелесі з двома подругами. У червні 2023 Лопес та її чоловік Бен Аффлек придбали особняк у Беверлі-Хіллз за 60 мільйонів доларів. Вони реконструювали велике помешкання протягом місяця та перебувають на стадії проєктування.

Речі, які вона дивилася, були білими та бежевими.

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Друзі американської знаменитості йшли позаду неї. Вони також обрали для виходу образи у світлих тонах.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес вилаялася на папараці.

Також Фокус писав про першу річницю весілля Джей Ло та Бена Аффлека.