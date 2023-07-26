Том Бачик показав манікюр у стилі Барбі (фото)

Естетика Барбі відбилася і на виборі кольору нігтів багатьма знаменитими модницями.

Після виходу фільму Грети Гервіг "Барбі" рожевий колір заполонив усе, що тільки можна. Не оминув цей тренд і манікюр. Зірковий нейл-майстер Том Бачик, серед клієнток якого Дженніфер Лопес, Аріана Гранде, Гайді Клум, Селена Гомес і багато інших знаменитостей, не став винятком, представивши свій варіант трендового покриття нігтів на сторінці в Instagram.

Як модель — Селена Гомес, яка зовсім недавно влаштувала вечірку в стилі Барбі. Бачик акуратно закруглив кути нігтів і наніс світло-рожеве однотонне покриття по всій довжині.

Том відомий тим, що намагається надавати нігтям максимально природну форму, а перевагу віддає якомусь одному кольору, роблячи ставку на мінімалізм. Хоча в його арсеналі є і приклади використання стікерів, страз та інших елементів декору. Зокрема, таким манікюром нещодавно хвалилася Дженніфер Лопес .

Як і Бачик, чимало майстрів за те, щоб літній манікюр був простим і зрозумілим. Навіщо витрачати багато часу і сил, якщо достатньо пари деталей, щоб нігті влітку набули витонченого вигляду? Орнамент у горошок, як у Zero + Maria Cornejo, смужки, як у Kith, кольорові літні куточки, як у Ulla Johnson, — все це легко повторити самостійно. Такий мінімалістичний манікюр стане справжньою окрасою образу на літо.

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