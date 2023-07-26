Енн Гетевей знялася в стильній рекламі для ювелірного бренду Bulgari

Енн продемонструвала не тільки коштовності, але й сумочки.

Енн Гетевей, яка є амбасадором ювелірного бренду Bulgari, знялася для нової рекламної кампанії. Знімки вже з'явилися в Instagram бренду.

На фото вона не тільки продемонструвала аксесуари з осінньої колекції, а й продемонструвала, з чим їх краще носити. Як виявилося, найкраще аксесуари та прикраси Bulgari поєднуються з оверсайз піджаками та короткими спідницями.

Енн Гетевей з однією з шикарних нових сумочок Фото: Bulgari Енн Гетевей з однією з шикарних нових сумочок Фото: Bulgari

Вбрання для Енн підбирала відома стилістка Ерін Волш.

Так, на фото Енн продемонструвала яскраві сумки із серії Serpenti — зелену з ремінцем-ланцюжком і яскраво-рожеву на довгому ремені.

А також чарівну сумочку Serpentine mini tote з ручкою у вигляді змії.

Автором зйомки виступив відомий фотограф Кріс Коллс.

Фото: Bulgari Фото: Bulgari Фото: Bulgari

Раніше Енн Гетевей блищала в прикрасах Bulgari в Каннах, ставши новим послом ювелірного бренду. Тоді вона з'явилася в розкішному сапфіровому намисті з нової колекції високого ювелірного мистецтва Mediterranean Reverie.

Енн Гетевей з'явилася на прем'єрі фільму "Час Армагедону" в бездоганному образі: на ній була елегантна мерехтлива сукня-футляр від Armani Privé, яку сапфірове намисто ідеально доповнювало.

Кольє прикрашене рідкісним сапфіром ограновування "кушон" вагою 107,15 карата зі Шрі-Ланки. Виріб, виготовлений з платини, також прикрашений безліччю інших сапфірів і діамантів.

Нещодавно 40-річна американська акторка Енн Гетевей та її 26-річна колега по цеху Зендея знялися в рекламній кампанії люксового ювелірного дому Bulgari під назвою "Неочікувані дива".

Режисером відео, яке триває дві з половиною хвилини, є Паоло Соррентіно, італійський кінорежисер, сценарист і письменник, який зняв такі фільми, як "Наслідки кохання", "Друг сім'ї", "Молодість" і "Рука Бога".