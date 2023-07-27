27 липня 2023 року: апостола Акіли — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна мати справу з вогнем і вести переговори.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує апостола Акілу. Він разом зі своєю дружиною Пріскіллою проповідував християнство, Акіла був учнем апостола Павла і єпископом. Убили їх обох язичники, які в ті часи переслідували християн.

Також 27 липня в Україні святкують День медичного працівника.

Що не можна робити 27 липня:

мати справу з вогнем;

вести переговори;

викидати залишки їжі зі столу.

Народні прикмети та повір'я:

суха погода — до теплої осені;

дерева починають червоніти — буде хороший урожай грибів;

у водоймах плавають чайки — погода покращиться;

дощ — весь тиждень буде мокра погода.

День ангела святкують:

Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.

Також цього дня:

1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбиває військо Речі Посполитої біля Четвертинівки;

1834 рік — відкривають Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).