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27 липня 2023 року: апостола Акіли — що сьогодні не можна робити?

Апостол від 70-ти Акіла

Сьогодні не можна мати справу з вогнем і вести переговори.

Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує апостола Акілу. Він разом зі своєю дружиною Пріскіллою проповідував християнство, Акіла був учнем апостола Павла і єпископом. Убили їх обох язичники, які в ті часи переслідували християн.

Також 27 липня в Україні святкують День медичного працівника.

Що не можна робити 27 липня:

  • мати справу з вогнем;
  • вести переговори;
  • викидати залишки їжі зі столу.

Народні прикмети та повір'я:

  • суха погода — до теплої осені;
  • дерева починають червоніти — буде хороший урожай грибів;
  • у водоймах плавають чайки — погода покращиться;
  • дощ — весь тиждень буде мокра погода.

День ангела святкують:

Іван, Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір.

Також цього дня:

1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбиває військо Речі Посполитої біля Четвертинівки;

1834 рік — відкривають Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).