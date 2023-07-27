Бережіть руки: косметологиня назвала 8 способів, які допоможуть зберегти молодість рук

Часто жінки стільки часу, грошей і зусиль витрачають на догляд за шкірою обличчя, зовсім забуваючи про руки, але ж саме вони першими видають ваш вік. Спеціально для Фокусу косметологиня Анна Круглик розповідає, як зберегти шкіру рук молодою та красивою.

Піклуватися про шкіру рук потрібно до того, як на ній з'являться перші ознаки старіння. Нерідко жінка не приділяє рукам належної уваги, такої як, наприклад, обличчю або нігтям. Масажу з олійкою під час чергового манікюру, на жаль, недостатньо, щоб зберегти молодість ваших рук. Про те, як подбати про свої руки, щоб якнайдовше зберегти їхню молодість та красу, Фокусу озповіла косметологиня Анна Круглик.

Захист від сонця

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"Не забувайте наносити сонцезахисний крем на шкіру рук перед виходом на вулицю. Використовуйте засіб із широким спектром захисту (SPF 30 і вище), щоб запобігти пошкодженню шкіри від ультрафіолетових променів", — радить косметологиня.

Напевно ви користуєтеся сонцезахисним кремом для обличчя, навіть сучасна декоративна косметика, така як пудра або основа під макіяж, містить SPF. А як часто ви наносите захист на шкіру рук? Найімовірніше, під час відпочинку на пляжі, і то, якщо пощастить. Ви можете заховати обличчя під капелюхом, надіти сонцезахисні окуляри, а руки весь час перебувають на сонці. Ультрафіолетові промені спричиняють передчасне старіння шкіри рук.

Регулярне зволоження

"У літню пору шкіра рук може ставати сухою через підвищену втрату вологи. Використовуйте зволожувальний крем або лосьйон для рук кілька разів на день, особливо після контакту з водою", — каже Анна Круглик.

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Зазвичай ми згадуємо про зволожувальний або живильний крем у холодну пору року, коли шкіра на руках лущиться та тріскається. Але доглядати за шкірою рук потрібно в будь-яку пору року, навіть влітку. Тод обирайте крем із легкою текстурою, який швидко поглинається, не залишаючи на шкірі жирної плівки.

Уникайте гарячої води

Фото: Freepik

"Пам'ятайте, що гаряча вода може вимивати природні олії зі шкіри, роблячи її сухішою. Коли миєте руки, краще вмикайте прохолодну або теплу воду", — радить косметологиня.

Те ж саме стосується й миття посуду, ручного прання. Занадто гаряча вода і тривалий контакт із нею призведуть до сухості й неприємного лущення шкіри. Або мінімізуйте час контакту з гарячою водою, або використовуйте рукавички.

Носіть захисні рукавички

"Якщо у вас є робота або заняття, пов'язані з хімічними речовинами, брудом або іншими шкідливими речами, надягайте захисні рукавички, щоб запобігти роздратуванню та пошкодженню шкіри", — рекомендує косметологиня.

Звичка прибирати квартиру або мити посуд у рукавичках також допоможе зберегти шкіру ваших рук. Агресивні мийні засоби й довгий контакт із водою чинять негативний вплив на шкіру, а ще псують манікюр.

Харчування та гідратація

Фото: Freepik

"Пийте достатньо води, щоб підтримувати рівень гідратації шкіри. Крім того, переконайтеся, що ваш раціон містить вітаміни й антиоксиданти, які сприяють здоров'ю шкіри", — радить Анна.

Літо — чудова пора, щоб наситити організм вітамінами, мінералами й антиоксидантами, які містяться у фруктах і ягодах. Намагайтеся, щоб у вашому раціоні щодня були присутні щонайменше 3 порції овочів і 2 порції фруктів. А ще, щоб отримати всі необхідні нутрієнти, віддавайте перевагу різним кольоровим фруктам і ягодам.

Що стосується води, то влітку норма збільшується через спеку, оскільки з потом організм втрачає багато рідини. Не забувайте пити воду, беріть із собою пляшку на прогулянку, в дорогу, ставте на видноті, на робочому столі або вдома.

Ексфоліація

Фото: Freepik

"Раз на тиждень можна проводити м'яку ексфоліацію шкіри рук, щоб видалити змертвілі клітини та сприяти оновленню шкіри", — каже косметологиня.

Скраби потрібні не тільки для обличчя, а й для рук. Догляд за шкірою рук не повинен відрізнятися від догляду за обличчям, ви також повинні займатися зволоженням, живленням, очищенням шкіри рук. Адже руки схильні до більшого впливу негативних факторів, які призводять до старіння шкіри.

Обмежте час перебування на сонці

"За можливості намагайтеся уникати прямого сонячного світла під час піку його активності, особливо з 10 ранку до 4 вечора", — радить Анна Круглик.

Крім використання сонцезахисних засобів для шкіри рук, намагайтеся уникати активних сонячних променів, оскільки це шкідливо не тільки для вашого обличчя, а й для рук.

Використовуйте вітамін Е

Фото: Freepik

"Застосування кремів або олій із вітаміном Е може допомогти поліпшити зволоження та зменшити пошкодження шкіри від сонця", — каже Анна.

Вітамін Е надзвичайно важливий для шкіри рук, він сприяє її омолодженню, швидкому відновленню та оновленню, а також допомагає утримувати вологу в епідермісі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.