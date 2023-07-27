Блейк Лайвлі перелізла через мотузку в музеї, щоб поправити експонат (відео)

Шанувальники знаменитості з гумором відреагували на її вчинок.

35-річна американська акторка Блейк Лайвлі відвідала виставку "Crown to Couture" в Кенсингтонському палаці в Лондоні. Актриса здивувала шанувальників, показавши, як вона перестрибнула "через мотузку", щоб поправити спідницю на своїй сукні з Met Gala 2022 року, яку наразі виставлено в музеї. Про це пише PageSix.

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Зірка "Пліткарки" поділилася відеозаписом цього моменту у своєму Instagram-акаунті, написавши: "Коли ти клоун, який стрибає через мотузку в музеї, щоб полагодити виставку".

На відео акторка, одягнена в розкльошені джинси і сірий вельветовий блейзер, стає на коліна, щоб поправити передню частину своєї мерехтливої сукні від Atelier Versace.

У якийсь момент жінка, яка, здається, є службовцем Історичного Королівського палацу, втручається і допомагає їй привести до ладу сукню, що стоїть поруч зі смокінгом Раяна Рейнольдса на вітрині.

Неймовірна сукня Лайвлі, яка була створена, щоб віддати данину поваги архітектурі Нью-Йорка, і містить натяк на "Пліткарку" для теми "В Америці: Антологія моди" і дрес-коду "Позолочений гламур", є однією з багатьох вбрань з Met Gala, представлених у Кенсінгтонському палаці як експонати.

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