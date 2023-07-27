Знаменитість зізналася, куди витратила першу зарплату.

33-річна австралійська акторка Марго Роббі виплатила іпотеку мами, коли стала успішною. Про це повідомляє CBS Sunday Morning.

Зірка фільму "Барбі" зізналася, що погашення іпотеки за будинок її мами Сарі Кесслер було головним пріоритетом, коли вона змогла це зробити.

"Усе, що я була винна мамі, я записала", — сказала Роббі. "Вона брала гроші з іпотеки будинку, щоб позичити мені. Тож я завжди знала: "Я маю це повернути". І одного разу, коли я заробила достатньо грошей, я повністю виплатила всю іпотеку".

"Я сказала: "Мамо, навіть більше не турбуйся про цю іпотеку. Її навіть більше не існує".

У 2019 році Кесслер взяла інтерв’ю у своєї зіркової доньки для Vogue Australia, зізнавшись, що коли Роббі сказала їй, що хоче стати акторкою у 12 років, вона поставилася скептично.

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Марго Роббі

У тому самому інтерв’ю Марго Роббі сказала мамі, що вона витратила свою першу зарплату "на те, щоб повернути їй гроші".

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