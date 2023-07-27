Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз зіграє ще одну ляльку від Mattel

Mattel Films анонсував цілу серію фільмів про найпопулярніші іграшки.

Приголомшливий успіх фільму "Барбі" наштовхнув компанію з виробництва культової ляльки Mattel на думку про те, щоб оживити на екрані й інші іграшки, менш відомі, але не менш улюблені. Зокрема йдеться про Кишенькову Поллі, зіграти яку покликали зірку серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз, пише Variety.

Глава Mattel Films Роббі Бреннер уже підтвердив, що є "чудовий" сценарій, написаний Лєною Данем, яка виступить і в ролі режисера.

"Це була приголомшлива співпраця. Лєна така товариська, закочує рукава і дуже любить копатися в нотатках і слухати. Вона неймовірна. Лілі така розумна, така конкретна і така продуктивна. Це була неймовірна співпраця, тому ми в захваті від неї. Сподіваюся, ми зробимо це в якийсь момент у майбутньому", — заявила вона.

Поки що подробиць про сюжет немає, але, за словами гендиректора компанії Інона Крейза, Warner Bros. вже розпочали розробку нової історії.

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Polly Pocket, або Кишенькова Поллі — це мініатюрна лялечка, яку продавали разом із кейсом, де був її будиночок, гардероб і навіть собака. Іграшку винайшла компанія Bluebird у 1989 році. Пізніше компанія Mattel викупила патент і стала випускати Кишенькову Поллі в США. На лінійку чекали постійні ребрендинги, зміни стратегій розвитку, які призвели до закриття проєкту в 2012 році.

На Барбі і Поллі іграшкова кінофраншиза не закінчиться. Серед інших майбутніх проєктів — фільм Деніела Калуя про знаменитого фіолетового динозаврика "Барні", "приземлений і твердий" фільм Джей Джей Абрамса про Hot Wheels, трилер із рейтингом PG-13, заснований на Magic 8-Balls.

Крім того, у планах Mattel Films — сімейна комедія за мотивами ляльок American Girl.

Раніше Фокус писав, що Ілон Маск розкритикував фільм "Барбі".