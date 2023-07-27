Володимир Дантес показав, як проводить час з мамою та Дашею Кацуріною (фото)

Мама музиканта 27 липня святкує день народження.

35-річний український музикант Володимир Дантес показав, як проводить час з мамою та Дашею Кацуріною. Про це він розповів в Instagram.

Мама блогера 27 липня святкує день народження, тому вони вирушили в село Криворівня в Івано-Франківській області. Там Дантес з мамою, Дашею Кацуріною та її донькою Сашею відвідали Собор Різдва Пресвятої Богородиці.

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Володимир Дантес з мамою, Дашею Кацуріною та її донькою Сашею Фото: Скриншот Мама Володимира Дантеса Фото: Скріншот

Зокрема Володимир показав, як його мама вʼязала кофтинку для Саші.

"Мама в свій день народження в'яже Саші кофтинку. Ма завжди для всіх", — підписав кадр Дантес.

Даша Кацуріна з донькою Фото: Скриншот Мама Володимира Дантеса Фото: Скриншот

Також музикант пожартував, що мама-іменинниця хоче нарвати собі квітів біля собору.

Про стосунки Володимира Дантеса та Даші Кацуріної стало відомо влітку 2022. У березні того ж року вони оголосили про свої розлучення. Даша Кацуріна, дизайнерка одягу та рестораторка, виховує двох дітей від попереднього союзу — Сашу та Івана.

Нагадаємо, чи запросили Володимира Дантеса на весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна.

Також Фокус писав про те, як Надя Дорофєєва проводила час з дітьми Міші Кацуріна.