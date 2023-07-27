59-річна Кортні Кокс була помічена на побаченні з бойфрендом (фото)

Пара не часто радує публіку своїми спільними появами.

59-річна американська акторка Кортні Кокс та її коханий, 47-річний музикант Джонні МакДейд, сходили на вечерю в ресторан грецької кухні Pylos. Пару помітили в Іст-Віллідж у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

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Зіркова пара обрала стильні образи для побачення.

Зірка "Крику" була одягнена в трендові білі джинси з пошарпаним краєм, які поєднувала з білою футболкою, джинсовою курткою і білими кросівками. Кортні, яка відсвяткувала свій день народження минулого місяця, розпустила своє темне волосся й уклала його у вільні хвилі.

Розкішне намисто з рожевого золота від Jessica McCormack за 1,5 мільйона гривень завершило аутфіт зірки. Розі Гантінгтон-Вайтлі, Лілі Джеймс, Вікторія Бекхем і герцогиня Сассекська — великі шанувальники Jessica McCormack, і Кортні Кокс, здається, теж у їхньому клубі.

Джонні обрав повністю чорний образ. Гітарист одягнув штани, футболку, куртку і доповнив ансамбль кросівками.

Як відомо, Кортні Кокс і Джонні Макдейд разом близько восьми років, проте свої стосунки так і не скріпили офіційним шлюбом. Пара не часто радує публіку своїми спільними появами. У січні минулого року вона говорила з People про перспективу вийти заміж за Джонні. Тоді вона поділилася: "Я не знаю. Я точно не проти. Я просто не думаю про це".

Раніше Фокус писав, що Кортні Кокс зворушливо привітала доньку з днем народження.